Girls golf
NEBRASKA CITY INVITIATIONAL
At Wildwood GC
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TEAM SCORING: Nebraska City 400, Waverly 471, Plattsmouth 493, Gretna Green 509, Gretna White 513. NO TEAM SCORING: Platteview.
TOP FINISHERS: 1. Blum, Nebraska City, 95; 2. Bohlen, Nebraska City, 97; 3. Gowing, Nebraska City, 103; 4. Turner, Nebraska City, 104; 5. Sedlak, Plattsmouth, 108; 6. Retzlaff, Waverly, 110; 7. Persinger, Waverly, 110; 8. Allen, Nebraska City, 112; 9. Welsh, Nebraska City, 113; 10. Hobb, Platteview, 120.