Wrestling results, 12/20

Boys wrestling

LINCOLN PIUS X 51, BOYS TOWN 30

106--Tut, Pius X, win by forfeit; 113--Dillingham, Pius X, pinned Woodward, 1:17; 120--Gomez, Boys Town, win by forfeit; 126--Nelson, Pius X, pinned Hendry, 2:39; 132--Scodoris, Pius X, dec. Klabenes, 11-10; 138--Angerman, Boys Town, pinned Minchow, 4:41; 145--Ellerbee, Pius X, pinned Kirkland, :38; 152--Parks-Thomsen, Boys Town, pinned Scott, 1:48; 160--Carstens, Boys Town, pinned Willis, 4:36; 170--Andres, Pius X, pinned Frye 1:42; 182--Andreasen, Pius X, pinned Propps, 2:23; 195--Jacobs, Boys Town, pinned Hobelman, 2:25; 220--Bohy, Pius X, pinned Polson, 1:51; 285--Hunt, Pius X, pinned Betsworth, 2:26.

LINCOLN PIUS X 48, MOUNT MICHAEL 30

106--Tut, Pius X, won by forfeit; 113--Dillingham, Pius X, won by forfeit; 120--Spencer, Mount Michael, won by forfeit; 126--Crouse, Mount Michael, dec. Nelson, 6-5; 132--Ostrander, Mount Michael, pinned Scodoris, 5:50; 138--Minchow, Pius X, pinned Vallente, 1:33; 145--Harris, Mount Michael, pinned Ellerbee, 1:00; 152--Zimmerman, Mount Michael, dec. Kastl, 4-2; 160--Willis, Pius X, won by forfeit; 170--Andres, Pius X, won by forfeit; 182--Andreasen, Pius X, pinned Gallant, 3:36; 195--Oehler, Mount Michael, won by forfeit; 220--Bohy, Pius X, pinned Balch, 5:08; 285--Hunt, Pius X, pinned Farrell, 1:08.

LINCOLN CHRISTIAN 33, PALMYRA 12

113--Cooley, Lincoln Christian, dec. Tramp, 13-10; 126--Gabriel, Lincoln Christian, won by forfeit; 138--Blocker, Lincoln Christian, pinned Bohaty, 2:00; 145--Wegrzyn, Lincoln Christian, pinned Glantz, 3:00; 152--Boosom, Lincoln pinned Unruh, 1:17; 160--Worley, Lincoln Christian pinned Chloupek, 1:14; 170--Cooley, Lincoln Christian, pinned Priel, 3:01; 182--Davis, Lincoln Christian, pinned Freeman, 1:11; 195--Thompson, Lincoln Christian, pinned Phillips, :40; 220--Bryan-Aldrich, Palmyra, won by forfeit; 285--Steinhoff, Palmyra, won by forfeit.

Double forfeits: 106; 120; 132.

FREMONT 57, LINCOLN SOUTHEAST 21

106--Nichols, Fremont, won by forfeit; 113--Morales, Fremont, won by forfeit; 120--Johnson, Fremont, dec. Lima Martinez, 4-0; 126--Schaffer, LSE, pinned Pehrson, :48; 132--Alfaro, Fremont, pinned Hicken, :52; 138--Rice, LSE, sv-1 over Bohaboj, 8-6; 145--Perez, Fremont, pinned Schroder, 3:54; 152--Monzon, LSE, pinned Piscitelli, 1:05; 160--France, LSE, pinned Rodriguez, 5:42; 170--Dalton, Fremont, pinned Zuiga, 3:40; 182--Mejia, Fremont, pinned Hanson, 1:31; 195--Alfaro, Fremont, pinned Witte, :29; 220--Wagner, Fremont, pinned Sullivan-Diaz, 2:28; 285--Richardson, Fremont, pinned Johnson, :59.

Girls wrestling

FREMONT 59, LINCOLN SOUTHEAST 9

100--Turpitt, Fremont, won by forfeit; 105--Gonzalez, Fremont, pinned Rivera, 1:58; 115--Huisman, Fremont, won by forfeit; 120--Bedsole, Fremont, tech. fall over Ruben, 20-5, 3:08; 125--Colborn, LSE, dec. Hamilton, 9-4; 130--Sullivan, Fremont, won by forfeit; 135--Ruttledge, LSE, pinned Bales, :38; 140--Peterson, Fremont, won by forfeit; 145--Alonzo-Gomez, Fremont, won by forfeit; 155--Vallin, Fremont, pinned Aldag, 3:06; 190--O'Brien, Fremont, won by forfeit; 235--Guerrero, Fremont, won by forfeit.

Double forfeits: 110; 170