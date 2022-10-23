Prep volleyball district and subdistrict scores and schedules

Volleyball
CLASS A DISTRICTS
A-1
Monday--Omaha Benson at Omaha Westview, TBA; Tuesday--Columbus at Omaha Burke, 6; Benson/Westview winner at Papillion-La Vista South, 6; Wednesday--final, TBA.
A-2
Monday--Omaha Bryan at North Platte, 5; Tuesday--Kearney at Millard North, 6; Bryan/North Platte winner at Lincoln Southwest, 6. Wednesday--final, TBA.
A-3
Monday--Omaha North at Lincoln Northeast, 6; Tuesday--Norfolk at Elkhorn South, 6; North/Northeast winner at Papillion-La Vista, 6; Wednesday--final, 6.
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A-4
Monday--Omaha South at Lincoln High, 6; Tuesday--Millard South at Grand Island, 6:30; South/Lincoln High winner at Omaha Westside, 6; Wednesday--final, 6.
A-5
Monday--Omaha Buena Vista at Omaha Northwest, 6; Tuesday--Bellevue East at Fremont, 6; Buena Vista/Northwest winner at Lincoln East, 6; Wednesday--final, TBA.
A-6
Tuesday--Omaha Central at Gretna, 6; Lincoln North Star at Omaha Marian, 6; Wednesday--final, TBA.
A-7
Tuesday--Bellevue West at Millard West, TBA; Lincoln Southeast at Lincoln Pius X, 7; Wednesday--final, TBA.
CLASS B DISTRICTS
B-1 at Waverly
Tuesday--Plattsmouth vs. Nebraska City, 5; Plattsmouth/Nebraska City winner vs. Waverly, 6:15.
B-2 at Omaha Skutt
Tuesday--Ralston vs. Omaha Skutt, 6; Omaha Mercy vs. Omaha Duchesne, 7; Wednesday--final, 6.
B-3 at Elkhorn North
Tuesday--Elkhorn vs. Bennington, 5; Elkhorn/Bennington winner vs. Elkhorn North, 6:30.
B-4 at Blair
Tuesday--Schuyler vs. South Sioux City, 5; Schuyler/South Sioux City winner vs. Blair, 6:30.
B-5 at Norris
Tuesday--Beatrice vs. Crete, 5; winner vs. Norris, 6.
B-6 at Seward
Tuesday--Lincoln Northwest vs. York, 6; Northwest/York winner vs. Seward, 7:30.
B-7 at Grand Island Northwest
Tuesday--Lexington vs. Grand Island Northwest, 5; McCook vs. Hastings, 6:30; Wednesday--final, 6.
B-8 at Sidney
Tuesday--Alliance vs. Sidney, 5; Gering vs. Scottsbluff, 6:30; Wednesday--final, 6.
CLASS C-1 SUBDISTRICTS
C1-1 at Syracuse
Monday--Auburn vs. Syracuse, 6; Falls City vs. Fairbury, 7:30; Tuesday--final, 6.
C1-2 at Platteview
Monday--Omaha Gross vs. Conestoga, 4:30; Gross/Conestoga winner vs. Platteview, 7:30; Cornerstone vs. Ashland-Greenwood, 6; Tuesday--final, 7.
C1-3 at Douglas County West
Monday--Fort Calhoun vs. Boys Town, 4:30; Fort Calhoun/Boys Town winner vs. DC West, 7; Omaha Roncalli vs. Omaha Concordia, 5:45; Tuesday--final, 6.
C1-4 at North Bend
Monday--Wahoo vs. Arlington, 5; Wahoo/Arlington winner vs. North Bend, 7; Neumann vs. Yutan, 6. Tuesday--final, 7.
C1-5 at Logan View
Monday--Wayne vs. Winnebago, 5; West Point-Beemer vs. Tekamah-Herman, 6; Wayne/Winnebago winner vs. Logan View/SS, 7; Tuesday--final, 7.
C1-6 at Malcolm
Monday--Raymond Central vs. Malcolm, 5:30; Milford vs. Lincoln Christian, 7; Tuesday--final, 7.
C1-7 at Columbus Lakeview
Monday--Scotus CC vs. Central City, 5; David City vs. Aurora, 6:30; Scotus/Central City winner vs. Lakeview, 8; Tuesday--final, 7.
C1-8 at Pierce
Monday--Madison vs. Pierce, 6; Boone Central vs. Battle Creek, 7:15; Tuesday--final, 7.
C1-9 at Minden
Monday--St. Paul vs. Gibbon, 4:30; Adams Central vs. Grand Island Central Catholic, 6; St. Paul/Gibbon winner vs. Minden, 7:30; Tuesday--final, 7.
C1-10 at Ord
Monday--Valentine vs. Ord, 6; O’Neill vs. Ainsworth, 7:15; Tuesday--final, 7.
C1-11 at Gothenburg
Monday--Holdrege vs. Cozad, 5; Broken Bow vs. Kearney Catholic, 6; Holdrege/Cozad winner vs. Gothenburg, 7:30; Tuesday--final, 7.
C1-12 at Ogallala
Monday--Chadron vs. Bridgeport, 4:30 MT; Chase County vs. Hershey, 5:45 MT; Chadron/Bridgeport winner vs. Ogallala, 7 MT; Tuesday--final, 6 MT.
CLASS C-2 SUBDISTRICTS
C2-1 at Freeman
Monday--Southern vs. Wilber-Clatonia, 4; Tri County vs. Johnson County, 5:15; Southern/Wilber-Clatonia winner vs. Freeman, 7; Tuesday--final, 6:30.
C2-2 at Lincoln Lutheran
Monday--Weeping Water vs. Louisville, 4:15; Lourdes CC vs. Palmyra, 6; Weeping Water/Louisville winner vs. Lutheran, 7:45; Tuesday--final, 6:30.
C2-3 at Archbishop Bergan
Monday--Guardian Angels CC vs. Brownell Talbot, 5; Omaha Christian vs. Oakland-Craig, 6:30; GACC/Brownell Talbot winner vs. Bergan, 8; Tuesday--final, 7.
C2-4 at Wakefield
Monday--Omaha Nation vs. Wakefield, 5:30; Homer vs. Pender, 7; Tuesday--final, 7.
C2-5 at Crofton
Monday--Hartington-Newcastle vs. Crofton, 6; Laurel-CC vs. Ponca, 7:15; Tuesday--final, TBA.
C2-6 at Clarkson
Monday--Stanton vs. Lutheran Northeast, 4:30; Humphrey/LHF vs. Wisner-Pilger, 5:45; Stanton/Lutheran Northeast winner vs. Clarkson/Leigh, 7; Tuesday--final, 6:30.
C2-7 at Cross County
Monday--Shelby/Rising City vs. Aquinas, 4:30; Centennial vs. Fullerton, 6; Shelby/Rising City-Aquinas winner vs. Cross County, 7:30; Tuesday--final, 6:30.
C2-8 at Sutton
Monday--Fillmore Central vs. Sutton, 5:30; Superior vs. Thayer Central, 7; Tuesday--final, 7.
C2-9 at Amherst
Monday--Wood River vs. Arcadia/Loup City, 5; Doniphan-Trumbull vs. Centura, 6:30; Wood River-Arcadia/Loop City winner vs. Amherst, 7:30; Tuesday--final, 6.
C2-10 at Summerland
Monday--North Central vs. Summerland, 5:30; West Holt vs. Elkhorn Valley, 7; Tuesday--final, 7.
C2-11 at Southwest
Monday--Sutherland vs. North Platte SP, 4:30; Southern Valley vs. South Loup, 6; Sutherland/North Platte SP winner vs. Southwest, 7:30; Tuesday--final, 6:30.
C2-12 at Bayard
Monday--Perkins County vs. Mitchell, 4 MT; Hemingford vs. Gordon-Rushville, 5:30 MT; Perkins County/Mitchell winner vs. Bayard, 7 MT; Tuesday--final, 6 MT.
CLASS D-1 SUBDISTRICTS
D1-1 at Meridian
Monday--Dorchester at Pawnee City, 5; Sterling vs. Johnson-Brock, 6:15; Dorchester/Pawnee City winner vs. Meridian, 7:30; Tuesday--final, 7.
D1-2 at Elmwood-Murdock
Monday--Parkview Christian vs. Elmwood-Murdock, 5; Cedar Bluffs vs. East Butler, 6:30; Tuesday--final, 6.
D1-3 at Bancroft-Rosalie
Monday--Walthill vs. Bancroft-Rosalie, 6; Lyons-Decatur Northeast vs. Tri County Northeast, 7:30; Tuesday--final, 7.
D1-4 at Norfolk Catholic
Monday--Bloomfield vs. Osmond, 4:30; Wausa vs. Hartington CC, 6; Bloomfield/Osmond winner vs. Norfolk Catholic, 7:30; Tuesday--final, 6.
D1-5 at Elgin
Monday--Boyd County vs. Creighton, 5; Niobrara/Verdigre vs. Plainview, 6:15; Boyd County/Creighton winner vs. Elgin/PJ, 7:30; Tuesday--final, 7.
D1-6 at Nebraska Christian
Monday--Twin River vs. Nebraska Christian, 5:30; Riverside vs. Central Valley, 7; Tuesday--final, 6:30.
D1-7 at Shickley
Monday--Sandy Creek vs. McCool Junction, 4:30; Heartland vs. Deshler, 6; Sandy Creek/McCool Junction winner vs. BDS, 7:30; Tuesday--final, 7.
D1-8 at Hastings St. Cecilia
Monday--Kenesaw vs. Blue Hill, 4; Red Cloud vs. Silver Lake, 5:30; Kenesaw/Blue Hill winner vs. Hastings St. Cecilia, 7; Tuesday--final, 7.
D1-9 at Axtell
Monday--Elm Creek vs. Axtell, 5; Alma vs. Loomis, 6:30; Tuesday--final, 6.
D1-10 at SEM
Monday--Pleasanton vs. Ravenna, 4:30; Twin Loup vs. Burwell, 6; Pleasanton/Ravenna winner vs. SEM, 7:30; Tuesday--final, 6:30.
D1-11 at Cambridge
Monday--Hi-Line vs. Cambridge, 5:30; Arapahoe vs. Maywood-Hayes Center, 7; Tuesday--final, 6.
D1-12 at South Platte
Monday--Sandhills Valley vs. Maxwell, 3 MT; Kimball vs. Morrill, 4:30 MT; Sandhills Valley/Maxwell winner vs. South Platte, 6 MT; Tuesday--final, 6 MT.
CLASS D-2 SUBDISTRICTS
D2-1 at Diller-Odell
Monday--Lewiston vs. Diller-Odell, 5:30; Humboldt-TRS vs. Falls City SH, 7; Tuesday--final, 7.
D2-2 at High Plains
Monday--Nebraska Lutheran vs. Friend, 5; Hampton vs. Exeter-Milligan, 6:15; Nebraska Lutheran/Friend winner vs. High Plains, 7:30; Tuesday--final, 7.
D2-3 at Howells
Monday--Osceola vs. St. Edward, 4:30; Mead vs. Humphrey SF, 5:45; Osceola/St. Edward winner vs. Howells-Dodge, 7; Tuesday--final, 7.
D2-4 at Wynot
Monday--Santee vs. Wynot, 5:30; Randolph vs. Winside, 7; Tuesday--final, 7.
D2-5 at St. Mary’s
Monday--CWC vs. St. Mary’s, 6; Neligh-Oakdale vs. Stuart, 7;15; Tuesday--final, 7.
D2-6 at Shelton
Monday--Palmer vs. Heartland Lutheran, 5; Elba vs. Ansley-Litchfield, 6:15; Palmer-Heartland Lutheran winner vs. Shelton, 7:30; Tuesday--final, 6:30.
D2-7 at Lawrence-Nelson
Monday--Franklin vs. Harvard, 5; Giltner vs. Wilcox-Hildreth, 6:30; Franklin/Harvard winner vs. Lawrence-Nelson, 8; Tuesday--final, 7.
D2-8 at Overton
Monday--Brady vs. Bertrand, 4; Medicine Valley vs. Anselmo-Merna, 5:30; Brady/Bertrand winner vs. Overton, 7; Tuesday--final, 6.
D2-9 at Wallace
Monday--Hitchcock County vs. Dundy County-Stratton, 4; Wauneta-Palisade vs. Paxton, 5:30; Hitchcock County/Dundy Country-Stratton winner vs. Wallace, 7; Tuesday--final, 6.
D2-10 at Garden County
Monday--Hyannis vs. Mullen, 4 MT; Arthur County vs. Sandhills/Thedford, 5:30 MT; Hyannis/Mullen winner vs. Garden County, 7 MT; Tuesday--final, 6 MT.
D2-11 at Potter-Dix
Monday--Minatare vs. Banner County, 3 MT; Creek Valley vs. Leyton, 4:30 MT; Minatare/Banner County winner vs. Potter-Dix, 6 MT; Tuesday--final, 6 MT.
D2-12 at Hay Springs
Monday--Crawford vs. Hay Springs, 5 MT; Cody-Kilgore vs. Sioux County, 6:30 MT; Tuesday--final, 6 MT.