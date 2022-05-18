Here's a look at the girls state tennis seedings

Girls tennis
STATE TOURNAMENT SEEDINGS
CLASS A
At Koch Family Tennis Center
No. 1 singles: 1. Camilla Ibrahimova, Lincoln Southeast (28-2); 2. Belinda Rademacher, Lincoln East (29-6); 3. Elsa Jurrens, Omaha Marian (26-3); 4. Olivia Flood, Kearney (27-5); 5. Grace Greenwald, Omaha Westside (18-9); 6. Lucy Cho, Millard North (19-12); 7. Natalie Thompson, Lincoln Southwest (17-16); 8. Cecilia Ulrich, Lincoln Pius X (18-9); 9. Abigayle Bigsby, Fremont (16-10); 10. Ellie Adamson, Elkhorn South (19-10); 11. Soleil Chung, Papillion-La Vista (19-17); 12. Shruti Garapati, Omaha Central (10-8); 13. Jeana Phan, Lincoln North Star (13-13); 14. Abby Crotteau, Lincoln High (8-13); 15. Mia Wilke, Gretna (16-9). 16. Raquel Burton, Omaha Bryan (21-8).
No. 2 singles: 1. Corinne Barber, Lincoln Southeast (28-0); 2. Cecilia Regan, Omaha Marian (16-2); 3. Penelope Brown, Lincoln Southwest (25-8); 4. Sofia Sarroub-Le Sueur, Lincoln East (25-11); 5. Riya Kannapareddy, Millard North (10-2); 6. Emma Heacock, Kearney (25-6); 7. Alyssa Sherman, Elkhorn South (16-6); 8. Meredith Burklund, Millard West (24-14); 9. Emmie Wills, Papillion-La Vista (21-15); 10. Nora Pentel, Fremont (18-13); 11. Katelyn Rodriguez, Grand Island (15-12); 12. Ava Simpson, Lincoln North Star (16-10); 13. Raquel Souto, Lincoln High (12-12); 14. Kylee Stewart-dauner, Gretna (18-7); 15. Charmaine Jocson, Bellevue West (19-10); 16. Caroline Krehbiel, Omaha Westside (6-17).
People are also reading…
No. 1 doubles: 1. Grace Bartolome/Ella Dean, Lincoln Southwest (32-3); 2. Gibsen Chapman/Kristina Le, Lincoln East (28-8); 3. Claire Bonnett/Ava Schroeder, Omaha Westside (19-7); 4. Eunice Cho/Zoey Norris, Millard North (23-7); 5. Ally Keitges/Helen Jamison, Lincoln Southeast (19-11); 6. Macy McDonald/Kaitlyn Wemhoff, Grand Island (12-6); 7. Caitlin Hudson/Abigail Lottman, Lincoln North Star (22-8); 8. Sydney Schroeder/Lauren Mendlick, Omaha Marian (13-7); 9. Sofia Hurst/Haley Wilwerding, Papillion-La Vista (20-16); 10. Julia Dittrick/Alyxandra Schieber, Elkhorn South (18-11); 11. Meghan Dahlke/Cecilia Henning, Kearney (17-14); 12. Aly Woita/Dominique Pace, Lincoln Pius X (16-14); 13. Julia Wegiel/Ellie McCormick, Millard West (20-14); 14. Abagail Loeffelholz/Logan Kapels, Columbus (9-10); 15. Grace Blick/Mackenzie Kirby, Fremont (14-13); 16. Callie Freeman/Ella Haakinson, Millard South (15-18).
No. 2 doubles: 1. Torrey McManus/Jada Vosik, Omaha Marian (19-0); 2. Parker Brown/Sophia Heinrich, Lincoln Southwest (25-5); 3. Lily Rippeteau/Lily Talley, Lincoln Southeast (6-3); 4. Ria Boob/Anna Pipinos, Millard North (12-6); 5. Finley Evans/Claire Kelly, Grand Island (18-5); 6. Paige Moffett/Emilee Anderson, Kearney (22-9); 7. Adisyn Mendlik/Rebecca Baker, Fremont (20-8); 8. Zoe Campbell/Kendal Hasemann, Lincoln East (17-8); 9. Mia Deleidi/Isa Hustad, Elkhorn South (20-9); 10. Mia Tvrdy/Addison Mahnks, Papillion-La Vista (13-8); 11. Kathryn Terry/Jocelyn Healy, Omaha Westside (14-7); 12. Ellie Lampe/Regan Hennessey, Millard West (15-12); 13. Hailey Kobza/Jamie Tran, Lincoln Pius X (12-15); 14. Kennedi Leitschuck/Brynn Person, Lincoln North Star (18-12); 15. Taylor Loontjer/Sarah Lasso, Columbus (6-7); 16. Avery Edwards/Kathryn Johnson, Gretna (15-7).
CLASS B
At Woods Tennis Center
No. 1 singles: 1. Ina Satpathy, Omaha Duchesne (24-1); 2. Kailee Bailey, Bennington (26-3); 3. Kira Ozyornaya, Elkhorn (29-6); 4. Scarlett Lunning, Omaha Skutt (18-5); 5. Ayonya Birthi, Grand Island CC (21-5); 6. Luna Mo Anna Werner, Kearney Catholic (28-6); 7. Joslyn Hammond, McCook (28-8); 8. Ellie Peterson, York (24-8); 9. Olivia Pfeiffer, Beatrice (30-8); 10. Emily Cornwell, Gothenburg (14-3); 11. Scarlett Lunning, Omaha Skutt (18-5); 12. Eleanore Slavik, Omaha Mercy (10-10).
No. 1 doubles: 1. Camryn Jacobsmeier/Haylee Wolf, Elkhorn North (20-2); 2. Jenna Wiltfong/Alyssa Gove, Lincoln Christian (19-4); 3. Paulina Fomicheva/Julia Gates, Elkhorn (26-5); 4. Paulina Gilgenast/Elizabeth Goebel, Omaha Duchesne (20-10); 5. Quinlan Sullivan/Anna Weberg, Omaha Skutt (15-7); 6. Mia Golka/Carolyn Maser, Grand Island CC (22-4); 7. Marianna McDowell/Gracey Smith, Lexington (19-7); 8. Elli Marker/Brianna Stroh, Adams Central (18-7); 9. Isabelle Clause/Abigail Johnson, McCook (32-5); 10. Georgia Mendoza/Emily VanBorkum, Ogallala (24-9); 11. Sydney Conner/Claire Rogers, Kearney Catholic (24-10); 12. Eva Behlen/Madelyn Uhlir, Bennington (21-9).
No. 2 singles: 1. Tanya Bachu, Brownell Talbot/Concordia (17-2); 2. Brooklyn Kolbet, Grand Island CC (23-2); 3. Sophia Jones, Elkhorn North (17-6); 4. Isabella Hecht, Norris (23-5); 5. Keira Erickson, Hastings (21-6); 6. Isabelle Bree, Omaha Duchesne (15-8); 7. Lindsey Wessling, Omaha Mercy (14-5); 8. Makenzie Schroeder, Kearney Catholic (29-6); 9. Avery Hoegh, Elkhorn (22-9); 10. Carsyn Craig, McCook (19-5); 11. Molly Looper, Lincoln Christian (17-8); 12. Jordyn Coe, Crete (14-7).
No. 2 doubles: 1. Tristyn Hedman/Gracie Woods, Grand Island CC (18-0); 2. Grace Jesske/Allison Tabaka, Elkhorn North (17-1); 3. Ella Schutte/Kathlene Schultz, Elkhorn (28-3); 4. Jaci Meyers/Carley Peters, McCook (23-2); 5. Haley HernandezSandoval/Kayleigh Cetak, Lexington (25-8); 6. Brinlynn Johnson/Addison Ziska, Bennington (19-6); 7. Greta Hegarty/Stella Mumgaard, Brownell Talbot/Concordia (17-7); 8. Grace Larsen/Molly Nebel, Omaha Mercy (15-6); 9. Kamille Adler/Lexi Paskach, Ralston (20-7); 10. Regin Dunham/Christina Hallisey, York (23-10); 11. Sarah Cunningham/Reese Looper, Lincoln Christian (12-7); 12. Natalie Roche/Eizlee Misko, Norris (14-9).
Reach Clark Grell at 402-473-2639 or cgrell@journalstar.com. On Twitter at @LJSSportsGrell.