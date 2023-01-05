Swimming and diving results, 1/5

Boys swimming
LINCOLN HIGH TRIANGULAR
TEAM SCORES: Grand Island 98, Lincoln High 64; Lincoln High 106, Columbus 36.
EVENT WINNERS: 200 medley relay--Grand Island (M. Sambula-Monzalvo, Ciafre, Trejo, Seelow), 1:47.64; 200 freestyle--Ciafre, Grand Island, 1:58.10; 200 IM--M. Sambula-Monzalvo, Grand Island, 2:08.79; 50 freestyle--Danker, Grand Island, :23.34; 100 butterfly--Johnson, Lincoln High, 1:02.59; 100 freestyle--Seelow, Grand Island, :55.20; 500 freestyle--Dankert, Grand Island, 5:10.58; 200 freestyle relay--Grand Island (O'Neill, D. Sambula-Monzalvo, Seelow, Dankert), 1:39.69; 100 backstroke--Ciafre, Grand Island, :59.24; 100 breaststroke--M. Sambula-Monzalvo, Grand Island, 1:06.06; 400 freestyle relay--Grand Island (Ciafre, Sambula-Monzalvo, Dankert, M. Sambula-Monzalvo).
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Girls swimming
TEAM SCORES: Grand Island 101, Lincoln High 53; Lincoln High 74, Columbus 70.
LINCOLN HIGH TRIANGULAR
EVENT WINNERS: 200 medley relay--Grand Island (Brennan, G. Wilson, Nelson, L. Wilson), 2:03.88; 200 freestyle--G. Wilson, Grand Island, 2:06.67; 200 IM--Novinski, Grand Island, 2:19.83; 50 freestyle--Wilson, Grand Island, :27.89; 100 butterfly--Nelson, Grand Island, 1:09.76; 100 freestyle--G. Wilson, Grand Island, :57.15; 500 freestyle--Swarts, Lincoln High, 5:56.28; 200 freestyle relay--Grand Island (Hermesch, Brennan, L. Wilson, Novinski), 1:50.01; 100 backstroke--Jacobo, Lincoln High, 1:07.55; 100 breaststroke--Novinski, Grand Island, 1:17.36; 400 freestyle relay--Grand Island (Hermesch, Nelson, G. Wilson, Novinski), 4:02.30.