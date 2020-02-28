State swimming: Friday's top preliminary finishers

SATURDAY’S FINALISTS
At Devaney Sports Center
After Friday’s preliminaries
GIRLS
200 medley relay—1. Omaha Marian, 1:42.91; 2. Norfolk, 1:48.09; 3. Papillion-La Vista/PLVS, 1:48.90; 4. Lincoln Pius X, 1:49.16; 5. Millard North, 1:49.25; 6. Elkhorn/Elkhorn South, 1:50.00; 7. Omaha Westside, 1:51.56; 8. Lincoln Southwest, 1:51.93.
200 freestyle—1. Lauren Mayo, Elkhorn/Elkhorn South, 1:54.35; 2. Jocelyn Hood, Omaha Marian, 1:55.22; 3. Katie Stonehocker, Lincoln Pius X, 1:55.74; 4. Lanyon Mlinek, Lincoln Southwest, 1:56.29; 5. Abbie Kellen, Omaha Marian, 1:56.73; 6. Rylee Trojan, Omaha Marian, 1:57.44; 7. Mary Ulrich, Millard North, 1:57.65; 8. Lily Schroeder, Lincoln Southwest, 1:57.70.
200 IM—1. Sydney Cole, Elkhorn/Elkhorn South, 2:06.43; 2. Paige Hunt, Elkhorn/Elkhorn South, 2:09.04; 3. Alison DeSordi, Omaha Westside, 2:10.16; 4. Olivia Theil, Lincoln Pius X, 2:10.60; 5. Joslyn Jacobs, Norfolk, 2:11.03; 6. Isabella Morales, Lincoln Southwest, 2:11.54; 7. Marti Walstad, Lincoln Southwest, 2:12.74; 8. Sydney Hall, Millard West, 2:13.62.
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50 freestyle—1. Logan Kuehne, Omaha Westside, :23.67; 2. JoJo Randby, Omaha Marian, :23.68; 3. Christina Spomer, Omaha Central, :23.90; 4. Morgan Baker, Hastings, :24.21; 5. Emma Walz, Fremont, :24.24; 6. Bella Livingston, Lincoln Southwest, :24.33; 7. Reanne Reida, Lincoln Southwest, :24.40; 8. Madeline McLeay, Millard North, :24.41.
100 butterfly—1. Isabella Pantano, Omaha Marian, :56.08; 2. Maddie Clark, Omaha Marian, :56.38; 3. Hannah Hailu, Millard North, :57.10; 4. Olivia Dendinger, Papillion-La Vista/PLVS, :58.25; 5. Annika Harthoorn, Norfolk, :58.30; T6. Sydney Hall, Millard West, :58.64; T6. Reagan Yelick, Elkhorn/Elkhorn South, :58.64; 8. Molly Van Seggern, Omaha Marian, :58.90.
100 freestyle—1. Logan Kuehne, Omaha Westside, :52.73; 2. Bella Livingston, Lincoln Southwest, :52.78; 3. Lauren Mayo, Elkhorn/Elkhorn South, :52.94; 4. Christina Spomer, Omaha Central, :53.04; 5. Reanne Reida, Lincoln Southwest, :53.18; 6. Madeline McLeay, Millard North, :53.19; 7. Morgan Baker, Hastings, :53.28; 8. Joceyln Hood, Omaha Marian, :53.38.
500 freestyle—1. Sydney Cole, Elkhorn/Elkhorn South, 5:09.12; 2. Lily Schroeder, Lincoln Southwest, 5:10.48; 3. Isabella Morales, Lincoln Southwest, 5:12.93; 4. Rylee Trojan, Omaha Marian, 5:15.49; 5. Olivia Theil, Lincoln Pius X, 5:15.50; 6. Lanyon Mlinek, Lincoln Southwest, 5:17.10; 7. Abbie Kellen, Omaha Marian, 5:18.40; 8. Karsen Jesse, Fremont, 5:21.17.
200 freestyle relay—1. Omaha Marian, 1:35.59; 2. Papillion-La Vista/PLVS, 1:37.86; 3. Lincoln Southwest, 1:38.25; 4. Omaha Central, 1:39.20; 5. Lincoln East, 1:39.52; 6. Elkhorn/Elkhorn South, 1:40.21; 7. Millard North, 1:40.95; 8. Hastings, 1:41.33.
100 backstroke—1. Isabella Pantano, Omaha Marian, :54.68; 2. Maddie Clark, Omaha Marian, :56.46; 3. Lia Murray, Omaha Duchesne, :56.84; 4. Hannah Hailu, Millard North, :57.01; 5. Annika Harthoorn, Norfolk, :57.11; 6. Emma Walz, Fremont, :57.39; 7. Bella Schinco, Omaha Marian, :58.11; 8. Kara Owens, Lincoln Pius X, :58.67.
100 breaststroke—1. JoJo Randby, Omaha Marian, 1:01.52; 2. Katie Stonehocker, Lincoln Pius X, 1:04.36; 3. Olivia Dendinger, Papillion-La Vista/PLVS, 1:04.63; 4. Joslyn Jacobs, Norfolk, 1:06.15; 5. Ashlea Johnson, Lincoln East, 1:06.42; 6. Alison DeSordi, Omaha Westside, 1:06.49; 7. Jillian Altmaier, Lincoln East, 1:06.52; 8. Paige Hunt, Elkhorn/Elkhorn South, 1:07.09.
400 freestyle relay—1. Omaha Marian, 3:34.06; 2. Lincoln Southwest, 3:34.72; 3. Elkhorn/Elkhorn South, 3:35.03; 4. Millard North, 3:36.30; 5. Omaha Central, 3:39.30; 6. Norfolk, 3:40.39; 7. Lincoln Pius X, 3:40.43; 8. Papillion-La Vista/PLVS, 3:41.39.