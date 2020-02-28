State swimming: Friday's top preliminary finishers
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State swimming: Friday's top preliminary finishers

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State swimming prelims, 2.28

Lincoln Pius X's Anna Coffey takes off on her stretch in the prelims of the girls 200-yard freestyle relay at the state swimming meet Friday at the Devaney Sports Center.

 GWYNETH ROBERTS, Journal Star

SATURDAY’S FINALISTS

At Devaney Sports Center

After Friday’s preliminaries

GIRLS

200 medley relay—1. Omaha Marian, 1:42.91; 2. Norfolk, 1:48.09; 3. Papillion-La Vista/PLVS, 1:48.90; 4. Lincoln Pius X, 1:49.16; 5. Millard North, 1:49.25; 6. Elkhorn/Elkhorn South, 1:50.00; 7. Omaha Westside, 1:51.56; 8. Lincoln Southwest, 1:51.93.

200 freestyle—1. Lauren Mayo, Elkhorn/Elkhorn South, 1:54.35; 2. Jocelyn Hood, Omaha Marian, 1:55.22; 3. Katie Stonehocker, Lincoln Pius X, 1:55.74; 4. Lanyon Mlinek, Lincoln Southwest, 1:56.29; 5. Abbie Kellen, Omaha Marian, 1:56.73; 6. Rylee Trojan, Omaha Marian, 1:57.44; 7. Mary Ulrich, Millard North, 1:57.65; 8. Lily Schroeder, Lincoln Southwest, 1:57.70.

200 IM—1. Sydney Cole, Elkhorn/Elkhorn South, 2:06.43; 2. Paige Hunt, Elkhorn/Elkhorn South, 2:09.04; 3. Alison DeSordi, Omaha Westside, 2:10.16; 4. Olivia Theil, Lincoln Pius X, 2:10.60; 5. Joslyn Jacobs, Norfolk, 2:11.03; 6. Isabella Morales, Lincoln Southwest, 2:11.54; 7. Marti Walstad, Lincoln Southwest, 2:12.74; 8. Sydney Hall, Millard West, 2:13.62.

50 freestyle—1. Logan Kuehne, Omaha Westside, :23.67; 2. JoJo Randby, Omaha Marian, :23.68; 3. Christina Spomer, Omaha Central, :23.90; 4. Morgan Baker, Hastings, :24.21; 5. Emma Walz, Fremont, :24.24; 6. Bella Livingston, Lincoln Southwest, :24.33; 7. Reanne Reida, Lincoln Southwest, :24.40; 8. Madeline McLeay, Millard North, :24.41.

100 butterfly—1. Isabella Pantano, Omaha Marian, :56.08; 2. Maddie Clark, Omaha Marian, :56.38; 3. Hannah Hailu, Millard North, :57.10; 4. Olivia Dendinger, Papillion-La Vista/PLVS, :58.25; 5. Annika Harthoorn, Norfolk, :58.30; T6. Sydney Hall, Millard West, :58.64; T6. Reagan Yelick, Elkhorn/Elkhorn South, :58.64; 8. Molly Van Seggern, Omaha Marian, :58.90.

100 freestyle—1. Logan Kuehne, Omaha Westside, :52.73; 2. Bella Livingston, Lincoln Southwest, :52.78; 3. Lauren Mayo, Elkhorn/Elkhorn South, :52.94; 4. Christina Spomer, Omaha Central, :53.04; 5. Reanne Reida, Lincoln Southwest, :53.18; 6. Madeline McLeay, Millard North, :53.19; 7. Morgan Baker, Hastings, :53.28; 8. Joceyln Hood, Omaha Marian, :53.38.

500 freestyle—1. Sydney Cole, Elkhorn/Elkhorn South, 5:09.12; 2. Lily Schroeder, Lincoln Southwest, 5:10.48; 3. Isabella Morales, Lincoln Southwest, 5:12.93; 4. Rylee Trojan, Omaha Marian, 5:15.49; 5. Olivia Theil, Lincoln Pius X, 5:15.50; 6. Lanyon Mlinek, Lincoln Southwest, 5:17.10; 7. Abbie Kellen, Omaha Marian, 5:18.40; 8. Karsen Jesse, Fremont, 5:21.17.

200 freestyle relay—1. Omaha Marian, 1:35.59; 2. Papillion-La Vista/PLVS, 1:37.86; 3. Lincoln Southwest, 1:38.25; 4. Omaha Central, 1:39.20; 5. Lincoln East, 1:39.52; 6. Elkhorn/Elkhorn South, 1:40.21; 7. Millard North, 1:40.95; 8. Hastings, 1:41.33.

100 backstroke—1. Isabella Pantano, Omaha Marian, :54.68; 2. Maddie Clark, Omaha Marian, :56.46; 3. Lia Murray, Omaha Duchesne, :56.84; 4. Hannah Hailu, Millard North, :57.01; 5. Annika Harthoorn, Norfolk, :57.11; 6. Emma Walz, Fremont, :57.39; 7. Bella Schinco, Omaha Marian, :58.11; 8. Kara Owens, Lincoln Pius X, :58.67.

100 breaststroke—1. JoJo Randby, Omaha Marian, 1:01.52; 2. Katie Stonehocker, Lincoln Pius X, 1:04.36; 3. Olivia Dendinger, Papillion-La Vista/PLVS, 1:04.63; 4. Joslyn Jacobs, Norfolk, 1:06.15; 5. Ashlea Johnson, Lincoln East, 1:06.42; 6. Alison DeSordi, Omaha Westside, 1:06.49; 7. Jillian Altmaier, Lincoln East, 1:06.52; 8. Paige Hunt, Elkhorn/Elkhorn South, 1:07.09.

400 freestyle relay—1. Omaha Marian, 3:34.06; 2. Lincoln Southwest, 3:34.72; 3. Elkhorn/Elkhorn South, 3:35.03; 4. Millard North, 3:36.30; 5. Omaha Central, 3:39.30; 6. Norfolk, 3:40.39; 7. Lincoln Pius X, 3:40.43; 8. Papillion-La Vista/PLVS, 3:41.39.

Photos: The top swimmers take to the pool during state swimming

The girls and boys state preliminaries took place Friday, Feb. 28, 2020 at the Devaney Sports Center. Photos by Gwyneth Roberts and Emily Haney, Journal Star.

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