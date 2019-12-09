Prep swimming results, 12/9

Boys swimming
GRAND ISLAND 89, LINCOLN HIGH 78
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EVENT WINNERS: 200 medley relay--Grand Island (Lewandowski, Dankert, Winton, Sambula-Monzalvo), 2:01.39; 200 freestyle--Sambula-Monzalvo, Grand Island, 2:12.45; 200 IM--Wilson, Grand Island, 2:27.32; 50 freestyle--Lewandowski, :25.04; 100 butterfly--Sieglaff, Grand Island, 1:03.97; 100 freestyle--Lewandowski, Grand Island, :58.31; 400 freestyle--Wilson, Grand Island, 4:40.13; 200 freestyle relay--Grand Island (Dankert, Setlik, Wilson, Lewandowski), 1:46.61; 100 backstroke--Dankert, Grand Island, 1:09.58; 100 breaststroke--Sieglaff, Lincoln High, 1:14.74; 400 freestyle relay--Grand Island (Wilson, Sambula-Monzalvo, Setlik, Winton), 4:12.03.
Girls swimming
GRAND ISLAND 95, LINCOLN HIGH 73
EVENT WINNERS: 200 medley relay--Grand Island (N. Fill, Hermesch, Muhlbach, Meyer), 2:29.06; 200 freestyle--Greer, Grand Island, 2:27.35; 200 IM--I. Fill, Grand Island, 2:47.26; 50 freestyle--Muhlbach, Grand Island, :31.36; 100 butterfly--Maynard, Lincoln High, 1:17.82; 100 freestyle--Muhlbach, Grand Island, 1:09.90; 400 freestyle--Jacoba, Lincoln High, 5:18.14; 200 freestyle relay--Grand Island (I. Fill, Reimers, Greer, Muhlbach), 2:09.73; 100 backstroke--Fill, Grand Island, 1:19.95; 100 breaststroke--Fill, Grand Island, 1:27.90; 400 freestyle relay--Grand Island (I. Fill, Meyer, N. Fill, Greer), 4:51.42.