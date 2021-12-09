Prep swimming results, 12/9

Boys swimming
LINCOLN EAST, LINCOLN NORTH STAR DUAL
Team scores not available.
EVENT WINNERS: 200 medley relay--Lincoln East (Gilbert, Kontras, Roberts, Botelho), 2:03.59; 200 freestyle--Hoesing, Lincoln East, 1:52.84; 200 IM--Carter, Lincoln East, 2:05.28; 50 freestyle--Morgan, Lincoln East, :24.52; diving--Lenz, Lincoln East, 209.80; 100 butterfly--Schlegelmilch, Lincoln East, :59.84; 100 freestyle--Hoesing, Lincoln East, :50.81; 500 freestyle--Gilbert, Lincoln East, 5:54.34; 200 freestyle relay--Lincoln East (Paup, Hoesing, Schlegelmilch, Morgan), 1:33.59; 100 backstroke--Carter, Lincoln East, :56.41; 100 breaststroke--Agnew, Lincoln East, 1:09.29; 400 freestyle relay--Lincoln East (Paup, Schlegelmilch, Hoesing, Carter), 3:26.61.
GRAND ISLAND 81, LINCOLN HIGH 73
EVENT WINNERS: 200 medley relay--Lincoln High (Sump, Johnson, Kwiatkowski, Wills), 2:05.98; 200 freestyle--D. Sambula-Monzalvo, Grand Island, 2:17.58; 200 IM--Ragazzo, Grand Island, 2:33.49; 50 freestyle--Dankert, Grand Island, :25.99; 100 butterfly--Sump, Lincoln High, 1:07.15; 100 freestyle--M. Sambula-Monzalvo, Grand Island, :57.12; 200 freestyle relay--Grand Island (Ragazzo, D. Sambula-Monzalvo, Dankert, M. Sambula-Monzalvo); 100 backstroke--Sump, Lincoln High, 1:04.17; 100 breaststroke--M. Sambula-Monzalvo, Grand Island, 1:15.13; 400 freestyle relay--Grand Island (Ragazo, D. Sambula-Monzalvo, Dankert, M. Sambula-Monzalvo), 4:01.21.
Girls swimming
LINCOLN EAST, LINCOLN NORTH STAR DUAL
Team scores not available.
EVENT WINNERS: 200 medley--Lincoln East (Wischof, Johnson, Smith, Agnew), 1:54.74; 200 freestyle--Smith, Lincoln East, 2:04.29; 200 IM--Wischhof, Lincoln East, 2:22.66; 50 freestyle--Agnew, Lincoln East, :26.08; diving--Evans, Lincoln East, 143.60; 100 butterfly--Lewis, Lincoln East, 1:04.94; 100 freestyle--Ellenberger, Lincoln East, :57.92; 500 freestyle--Weibye, Lincoln East, 5:57.48; 200 freestyle relay--Lincoln East (Wischhof, Smith, Kassebaum, Agnew), 1:43.98; 100 backstroke--Kassebaum, Lincoln East, 1:0.83; 100 breaststroke--Ellenberger, Lincoln East, 1:14.84; 400 freestyle relay--Lincoln East (Nielsen, Lewis, Johnson, Winjum), 4:06.18.
GRAND ISLAND 104, LINCOLN HIGH 46
EVENT WINNERS: 200 medley relay--Grand Island (Dankert, Wilson, Muhlbach, Greer), 2:18.47; 200 freestyle--Brennan, Grand Island, 2:26.51; 200 IM--Novinski, Grand Island, 2:39.14; 50 freestyle--Wilson, Grand Island, :29.75; 100 butterfly--Novinski, Grand Island, 1:13.06; 100 freestyle--Greer, Grand Island, 1:06.21; 200 freestyle relay--Grand Island (Brennan, Wilson, Nelson, Novinski), 2:03.10; 100 backstroke--Swats, Lincoln High, 1:14.88; 100 breaststroke--Dankert, Grand Island, 1:31.37; 400 freestyle relay--Grand Island (Wilson, Greer, Muhlbach, Brennan), 4:23.27.