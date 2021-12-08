Prep swimming results, 12/7

Boys swimming
NORTH STAR TRIANGULAR
TEAM RECORDS (scores not available): Grand Island, 2-0; Lincoln Southeast, 1-1; Lincoln North Star, 0-2.
EVENT WINNERS: 200 medley relay--Grand Island (M. Sambula-Monzalvo, Ragazzo, Dankert, D. Sambula-Monzalvo), 1:49.69; 200 freestyle--Ragazzo, Grand Island, 1:58.18; 200 IM--M. Sambula-Monzalvo, Grand Island, 2:11.26; 50 freestyle--M. Sambula-Monzalvo, Grand Island, :24.25; diving--Kramer, North Star, 164.30; 100 butterfly--Dankert, Grand Island, :55.62; 100 freestyle--Ragazzo, Grand Island, :51.25; 500 freestyle--Kamm, North Star, 5:14.13; 200 freestyle relay--Southeast (Heller, Brundeick, Turne, Ely), 1:44.29; 100 backstroke--Bundieck, Southeast, 1:05.32; 100 breaststroke--Dankert, Grand Island, 1:02.82; 400 freestyle relay--Grand Island (Ragazzo, D. Sambula-Monzalvo, Dankert, M. Sambula-Monzalvo), 3:32.42.
Girls swimming
NORTH STAR TRIANGULAR
TEAM RECORDS (scores not available): Lincoln Southeast, 2-0; Grand Island, 1-1; Lincoln North Star, 0-2.
EVENT WINNERS: 200 medley relay--Grand Island (Fill, Dankert, Muhlbach, Wilson), 2:06.46; 200 freestyle--Greer, Grand Island, 2:08.91; 200 IM--Wilson, Grand Island, 2:21.22; 50 freestyle--Novinski, Grand Island, :26.69: diving--Nelson, Southeast, 234.25: 100 butterfly--Nelson, Grand Island, 1:06.53; 100 freestyle--Wood, Southeast, :54.93; 500 freestyle--Nelson, Grand Island, 5:42.09; 200 freestyle relay--Southeast (von Scheliha, Stricker, Eastman, Woods), 1:46.59; 100 backstroke--Woods, Southeast, 1:00.92; 100 breaststroke--Wilson, Grand Island, 1:17.68; 400 freestyle relay--Southeast (Eastman, Stricker, von Scheliha, Woods), 3:52.62.