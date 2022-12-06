Prep swimming results, 12/6

Boys swimming
LINCOLN SOUTHEAST TRIANGULAR
Team scores: Lincoln Southeast 61, Lincoln North Star 36; Grand Island 71, Lincoln Southeast 30; Grand Island 75, Lincoln North Star 19.
Event winners: 200 relay--Grand Island (Skalka, Seelow, Trejo, O'Neill), 1:58.19; 200 freestyle--D. Sambula-Monzalvo, Grand Island, 2:02.38; 200 IM--Dankert, Grand Island, 1:59.21; 500 freestyle--Seelow, Grand Island, :25.28; 100 butterfly--Ciefre, Grand Island, :55.65; 100 freestyle--Dankert, Grand Island, :51.30; 500 freestyle--M. Sambula-Monzalvo, Grand Island, 5:12.48; 200 freestyle relay--Grand Island (Dankert, D. Sambula-Monzalvo, Ciefre, M. Sambula-Monzalvo), 1:36.92; 100 backstroke--M. Sabula-Monzalvo, Grand Island, :59.04; 100 breaststroke--Ciefre, Grand Island, 1:00.86; 400 freestyle relay--Grand Island (Ciefre, D. Sambula-Monzalvo, Dankert, M. Sambula-Monzalvo), 3:35.43.
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Girls swimming
LINCOLN SOUTHEAST TRIANGULAR
Team scores: Lincoln Southeast 72, Lincoln North Star 30; Lincoln Southeast 51, Grand Island 47; Grand Island 73, Lincoln North Star 28.
Event winners: 200 relay--Grand Island (Fill, Johnsen, Nelson, Brennan), 2:07.92; 200 freestyle--Nelson, Grand Island, 2:08.24; 200 IM--Stricker, LSE, 2:18.66; 50 freestyle--N. Woods, LSE, :24.61; 100 butterfly--A. Woods, LSE, 1:05.86; 100 freestyle--Novinski, Grand Island, :56.28; 500 freestyle--N. Woods, LSE, 5:10.09; 200 freestyle relay--LSE (Stricker, A. Woods, Sailer, N. Woods), 1:44.18; 100 backstroke--Brenna, Grand Island, 1:03.33; 100 breaststroke--Wilson, Grand Island, 1:16.68; 400 freestyle relay--LSE (Stricker, A. Woods, Sailer, N. Woods), 3:46.28.