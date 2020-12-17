Prep swimming results, 12/17

Boys swimming
GRAND ISLAND 114, LINCOLN HIGH 59
EVENT WINNERS: 200 medley relay--Grand Island, 1:51.04; 200 freestyle--Sump, Lincoln High, 1:56.98; 200 IM--Glass, Grand Island, 2:21.88; 50 freestyle--Novinski, Grand Island, :22.64; 100 butterfly--Sambula-Monzalvo, Grand Island, :58.90; 100 freestyle--Dankert, Grand Island, :53.79; 500 freestyle--Wilson, Grand Island, 5:12.28; 200 freestyle relay--Grand Island, 1:39.09; 100 backstroke--Sump, Lincoln High, :58.04; 100 breaststroke--Sambula-Monzalvo, Grand Island, 1:05.85; 400 freestyle relay--Grand Island, 3:41.42.
Girls swimming
GRAND ISLAND 111, LINCOLN HIGH 65
EVENT WINNERS: 200 medley relay--Grand Island, 2:13.51; 200 freestyle--Wilson, Grand Island, 2:11.98; 200 IM--Jacobo, Lincoln High, 2:33.60; 50 freestyle--Muhlbach, Grand Island, :27.46; 100 butterfly--Novinski, Grand Island, 1:05.56; 100 freestyle--Muhlbach, Grand Island, 1:00.00; 500 freestyle--Fill, Grand Island, 6:12.50; 200 freestyle relay--Lincoln High (Vesely, Jones, Kadavy, Smith), 1:50.06; 100 backstroke--Wilson, Grand Island, 1:07.06; 100 breaststroke--Novinski, Grand Island, 1:20.20; 400 freestyle relay--Grand Island, 3:41.42.
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