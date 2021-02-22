Girls state swimming leaders heading into this week's state meet

Girls swimming
STATE LEADERS
200 medley relay--1. Omaha Marian, 1:44.23; 2. Millard North, 1:46.36; 3. Norfolk, 1:47.89; 4. Lincoln East, 1:48.66; 5. Omaha Westside, 1:49.94; 6. Lincoln Southwest, 1:50.34; 7. Omaha Central, 1:51.01; 8. Papillion-La Vista/PLVS, 1:51.29; 9. Omaha Burke, 1:52.12; 10. Bellevue Wet, 1:54.30.
200 freestyle-- 1. Hood, Omaha Marian, 1:52.29; 2. Jesse, Norfolk, 1:54.31; 3. Von Seggern, Omaha Marian, 1:54.39; 4. Randby, Omaha Marian, 1:55.69; 5. Mlinek, Lincoln Southwest, 1:56.81; 6. Woods, Lincoln Southeast, 1:56.95; 7. Gasparini, Norfolk, 1:57.38; 8. Kellen, Omaha Marian, 1:57.60; 9. Ulrich, Millard North, 1:57.98; 10. Harris, Omaha Westside, 1:58.34.
200 IM--1. DeSordi, Omaha Westside, 2:07.15; 2. Randby, Omaha Marian, 2:07.85; 3. Dendinger, Papillion-La Vista/PLVS, 2:08.17; 4. McLeay, Millard North, 2:09.55; 5. Morales, Lincoln Southwest, 2:10.22; 6 Hood, Omaha Marian, 2:10.90; 7. Trojan, Omaha Marian, 2:11.31; 8. Olberding, Norfolk, 2:13.27; 9. Schroeder, Lincoln Southwest, 2:13.33; 10. Woods, Lincoln Southeast, 2:13.39.
50 freestyle--1. Randby, Omaha Marian, :23.23; 2. Krings, Elkhorn/Elkhorn South, :23.79; 3. Hood, Omaha Marian, :24.05; 4. Kuehne, Omaha Westside, :24.20; 5. Woods, Lincoln Southeast, :24.21; 6. Spomer, Omaha Central, :24.21; 7. Ford, Papillion-La Vista/PLVS, :24.24; 8. Livingston, Lincoln Southwest, :24.27; 9. Cunningham, Papillion-La Vista/PLVS, :24.36; 10. Agnew, Lincoln East, :24.63.
100 butterfly--1. Hailu, Millard North, :55.97; 2. Trojan, Omaha Marian, :57.21; 3. Dendinger, Papillion-La Vista/PLVS, ;57.52; 4. Hood, Omaha Marian, :57.68; 5. Randby, Omaha Marian, :57.98; 6. Morales, Lincoln Southwest, :58.27; 7. Harthoorn, Norfolk, :58.44; 8. Brusnaham, Omaha Marian, :59.08; 9. Ulrich, Millard North, :59.48; 10. Herrick, Lincoln Southwest, :59.56.
100 freestyle--1. Woods, Lincoln Southeast, :52.19; 2. Hood, Omaha Marian, :52.45; 3. Livingston, Lincoln Southwest, :52.70; 4. Krings, Elkhorn/Elkhorn South, :52.73; 5. Von Seggern, Omaha Marian, :52.85; 6. Kuehne, Omaha Westside, :52.99; 7. McLeay, Millard North, :53.13; 8. Randby, Omaha Marian, :53.16; 9. Hailu, Millard North, :53.24; 10. Foley, Omaha Marian, :53.62.
500 freestyle--1. Schroeder, Lincoln Southwest, 5:09.33; 2. Kollmorgen, Lincoln East, 5:11.23; 3. Woods, Lincoln Southeast, 5:11.59; 4. Hood, Omaha Marian, 5:11.63; 5. Harris, Omaha Westside, 5:13.25; 6. Kellen, Omaha Marian, 5:14.80; 7. Trojan, Omaha Marian, 5:14.96; 8. Morales, Lincoln Southwest, 5:15.19; 9. Randby, Omaha Marian, 5:16.39; 10. Mlinek, Lincoln Southwest, 5:20.58.
200 freestyle relay--1. Omaha Marian, 1:36.14; 2. Papillion-La Vista/PLVS, 1:38.43; 3. Elkhorn/Elkhorn South, 1:39.37; 4. Lincoln Southwest, 1:40.16; 5. Lincoln Southeast, 1:40.70; 6. Millard North, 1:40.88; 7. Lincoln East, 1:41.10; 8. Fremont, 1:41.48; 9. Omaha Westside, 1:41.98; 10. Omaha Burke, 1:42.61.
100 backstroke--1. Hailu, Millard North, :56.15; 2. Clark, Omaha Marian, :57.27; 3. Murray, Omaha Duchesne, :58.09; 4. Harthoorn, Norfolk, :58.12; 5. Gasparini, Norfolk, :59.3;1; 6. Spomer, Omaha Central, :59.36; 7. Foley, Omaha Marian, :59.37; 8. Hood, Omaha Marian, :59.41; 9. Randby, Omaha Marian, :59.44; 10. Trojan, Omaha Marian, :59.66.
100 breaststroke--1. Randby, Omaha Marian, 1:03.14; 2. DeSordi, Omaha Westside, 1:04.61; 3. Jacobs, Norfolk, 1:04.87; 4. Johnson, Lincoln East, 1:05.30; 5. Dendinger, Papillion-La Vista/PLVS, 1:05.94; 6. Hunt, Lincoln East, 1:07.60; 7. Petrick, Millard North, 1:07.66; 8. Elbert, Omaha Westside, 1:08.35; 9. Kellen, Omaha Marian, 1:08.80; 10. Vyhlidal, Lincoln East, 1:08.86.
400 freestyle relay--1. Omaha Marian, 3:32.61; 2. Lincoln Southwest, 3:35.55; 3. Millard North, 3:35.65; 4. Omaha Westside, 3:37.36; 5. Papillion-La Vista/PLVS, 3:37.48; 6. Lincoln East, 3:39.07; 7. Norfolk, 3:39.45; 8. Omaha Central, 3:39.62; 9. Elkhorn/Elkhorn South, 3:42.29; 10. Lincoln Southeast, 3:42.85.
Diving--1. Carter, Omaha Marian, 505.75; 2. Hoffman, Lincoln Southeast, 502.15; 3. Woodward, Millard West, 497.90; 4. Kwong, Omaha Duchesne, 491.15; 5. Caniglia, Omaha Burke, 488.20; 6. Neal, Lincoln Southwest, 429.80; 7. McClellen, Brownell/Concordia, 396.75; 8. Fulcher, Millard West, 389.75; 9. Miller, Bellevue East, 382.55; 10. Schmit, Lincoln High, 368.17.