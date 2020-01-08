Girls state swimming and diving leaders, 1/8

A look at the state's top marks through Jan. 6.
Girls swimming
STATE LEADERS
200 medley relay--1. Omaha Marian, 1:45.36; 2. Millard North, 1:51.16; 3. Papillion-La Vista/PLVS, 1:51.93; 4. Lincoln Southwest, 1:52.39; 5. Elkhorn/Elkhorn South, 1:53.11; 6. Lincoln Pius X, 1:53.21; 7. Norfolk, 1:53.84; 8. Lincoln East, 1:55.02; 9. Omaha Central, 1:55.13; 10. Omaha Westside, 1:55.77.
200 freestyle--1. Cole, Elkhorn/Elkhorn South, 1:54.62; 2. Hood, Omaha Marian, 1:55.24; 3. Trojan, Omaha Marian, 1:56.32; 4. Mlinek, Lincoln Southwest, 1:57.97; 5. Kollmorgen, Lincoln East, 1:59.00; 6. Morales, Lincoln Southwest, 1:59.00; 7. Walz, Fremont, 1:59.67; 8. Mayo, Elkhorn/Elkhorn South, 2:00.43; 9. Theil, Lincoln Pius X, 2:00.60; 10. Ulrich, Millard North, 2:00.86.
200 IM--1. Cole, Elkhorn/Elkhorn South, 2:09.19; 2. Hunt, Elkhorn/Elkhorn South, 2:12.54; 3. McLeay, Millard North, 2:12.59; 4. Dendinger, Papillion-La Vista/PLVS, 2:12.76; 5. Pantano, Omaha Marian, 2:13.16; 6. Walstad, Lincoln Southwest, 2:13.26; 7. DeSordi, Omaha Westside, 2:13.76; 8, Walz, Fremont, 2:14.15; 9. Randby, Omaha Marian, 2:14.23; 10. Hood, Omaha Marian, 2:14.29.
50 freestyle--1. Randby, Omaha Marian, :23.80; 2. Baker, Hastings, :24.78; 3. Reida, Lincoln Southwest, :24.80; 4. Brailita, Hastings, :24.93; 5. Hood, Omaha Marian, :24.93; 6. Kuehne, Omaha Westside, :25.02; 7. Lierman, Beatrice, :25.06; 8. Spomer, Omaha Central, :25.08; 9. Dendinger, Papillion-La Vista/PLVS, :25.09; 10. Murray, Omaha Duchesne, :25.14.
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100 butterfly--1. Hailu, Millard North, :56.81; 2. Clark, Omaha Marian, :57.25; 3. Cole, Elkhorn/Elkhorn South, :58.38; 4. Brusnahan, Omaha Marian, :58.78; 5. Hall, Millard West, :58.96; 6. Walz, Fremont, :59.38; 7. Dendinger, Papillion-La Vista/PLVS, :59.39; 8. Pantano, Omaha Marian, :59.59; 9. Harthoorn, Norfolk, 1:00.30; 10. Hood, Omaha Marian, 1:00.50.
100 freestyle--1. Hood, Omaha Marian, :53.40; 2. Schinco, Omaha Marian, :53.58; 3. Hailu, Millard North, :53.95; 4. Reida, Lincoln Southwest, :54.07; 5. McLeay, Millard North, :54.14; 6. Brailita, Hastings, :54.31; 7. Baker, Hastings, :54.69; 8. Randby, Omaha Marian, :54.83; 9. DeSordi, Omaha Westside, :54.88; 10. Harthoorn, Norfolk, :54.94.
500 freestyle--1. Trojan, Omaha Marian, 5:12.97; 2. Morales, Lincoln Southwest, 5:13.92; 3. Kollmorgen, Lincoln East, 5:13.92; 4. Mlinek, Lincoln Southwest, 5:15.56; 5. Hood, Omaha Marian, 5:22.50; 6. Randby, Omaha Marian, 5:23.95; 7. Theil, Lincoln Pius X, 5:23.97; 8. DeSordi, Omaha Westside, 5:24.63; 9. Schroeder, Lincoln Southwest, 5:26.45; 10. Livingston, Lincoln Southwest, 5:27.27.
200 freestyle relay--1. Omaha Marian, 1:37.66; 2. Lincoln Southwest, 1:41.27; 3. Papillion-La Vista/PLVS, 1:41.75; 4. Omaha Central, 1:42.62; 5. Lincoln East, 1:43.04; 6. Millard North, 1:43.67; 7. Lincoln Pius X, 1:43.82; 8, Elkhorn/Elkhorn South, 1:44.08; 9. Norfolk, 1:44.67; 10. Omaha Burke, 1:45.33.
100 backstroke--1. Pantano, Omaha Marian, :56.10; 2. Clark, Omaha Marian, :56.96; 3. Hailu, Millard North, :57.08; 4. Schinco, Omaha Marian, :57.08; 5. Walz, Fremont, :58.39; 6. Murray, Omaha Duchesne, :59.19; 7. Owens, Lincoln Pius X, :59.45; 8. Harthoorn, Norfolk, 1:00.17; 9. Sipp, Lincoln Southwest, 1:00.43; 10. Berlin, Millard North, 1:00.46.
100 breaststroke--1. Randby, Omaha Marian, 1:02.98; 2. DeSordi, Omaha Westside, 1:05.92; 3. Dendinger, Papillion-La Vista/PLVS, 1:06.57; 4. Hunt, Elkhorn/Elkhorn South, 1:08.14; 5. Johnson, Lincoln East, 1:08.89; 6. Jacobs, Norfolk, 1:09.19; 7. Schinco, Omaha Marian, 1:09.85; 8. Morales, Lincoln Southwest, 1:09.95; 9. Altmaier, Lincoln East, 1:10.1; 10. Hunt, Lincoln East, 1:10.27.
400 freestyle relay--1. Omaha Marian, 3:34.86; 2. Millard North, 3:38.44; 3. Lincoln Southwest, 3:39.25; 4. Elkhorn/Elkhorn South, 3:44.48; 5. Omaha Central, 3:45.83; 6. Omaha Westside, 3:47.27; 7. Papillion-La Vista/PLVS, 3:49.53; 8. Lincoln East, 3:51.35; 9. Millard West, 3:51.82; 10. Beatrice, 3:51.93.
Diving--1. Carter, Omaha Marian, 482.10; 2. Woodward, Millard West, 434.10; 3. Kwong, Omaha Duchesne, 418.60; 4. Hartley, Omaha Marian, 413.20; 5. Caniglia, Omaha Burke, 409.70; 6. Long, Omaha Central, 361.45; 7. Hertzler, Millard West, 357.65; 8. Siahpush, Millard North, 350.10; 9. Dreher, Papillion-La Vista/PLVS, 341.40; 10. Coffey, Omaha Duchesne, 337.65.