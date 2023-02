Girls basketball

DISTRICTS

Friday's finals unless noted

CLASS A

A-1 at Millard South

Millard South 72, Gretna 41

A-2 at Bellevue West

Lincoln Southwest 47, Bellevue West 39

A-3 at Lincoln High

Lincoln High 54, Lincoln Northeast 50

A-4 at Millard North

Millard North 62, Omaha Central 47

A-5 at Bellevue East

Bellevue East 63, Kearney 44

A-6 at Lincoln Pius X

Lincoln North Star 36, Lincoln Pius X 35, OT

A-7 at Lincoln East

Millard West 60, Lincoln East 50

CLASS B

Saturday's finals

B-1: No. 16-seed Elkhorn at No. 1 Elkhorn North, 2 p.m.

B-2: No. 15 GI Northwest at No. 2 Omaha Skutt, 1 p.m.

B-3: No. 14 Alliance at No. 3 Sidney, 3 p.m. MT

B-4: No. 13 Blair at No. 4 York, 1 p.m.

B-5: No. 12 South Sioux City at No. 5 Scottsbluff, 1 p.m. MT

B-6: No. 11 Seward at No. 6 Waverly, 1 p.m.

B-7: No. 10 Bennington at No. 7 Beatrice, 1 p.m.

B-8: No. 9 Omaha Duchesne at No. 8 Norris, 2 p.m.

CLASS C-1

C1-1: North Bend Central 62, Ord 36

C1-2: Bridgeport 71, DC West 41

C1-3: Adams Central 71, Syracuse 54

C1-4: Wahoo 51, Battle Creek 47

C1-5: Lincoln Christian 37, Wayne 34

C1-6: Malcolm 44, Platteview 33

C1-7: Gothenburg 44, Scotus CC 36

C1-8: Yutan 53, Milford 27

CLASS C-2

C2-1: Crofton 39, Freeman 21

C2-2: Pender 66, Humphrey/LHF 39

C2-3: Guardian Angels CC 61, Sutton 29

C2-4: Oakland-Craig 43, Lincoln Lutheran 33

C2-5: Ponca 62, Summerland 39

C2-6: Southern Valley 45, Archbishop Bergan 42

C2-7: Clarkson/Leigh 51, Gordon-Rushville 42

C2-8: Cross County 43, Amherst 40

CLASS D-1

D1-1: Ravenna 54, South Platte 35

D1-2: Centura 61, Nebraska Christian 32

D1-3: Hastings SC 53, Bancroft-Rosalie 48

D1-4: Cedar Catholic 60, Niobrara/Verdigre 38

D1-5: Elmwood-Murdock 54, Sterling 29

D1-6: S-E-M 70, Alma 56

D1-7: Johnson-Brock 48, BDS 38

D1-8: Elgin/PJ 49, Maywood-Hayes Center 45

CLASS D-2

D2-1: Falls City SH 58, Osceola 32

D2-2: Shelton 61, Medicine Valley 30

D2-3: St. Mary's 75, Paxton 42

D2-4: Leyton 46, Parkview Christian 29

D2-5: McCool Junction 82, Pleasanton 57

D2-6: Humphrey SF 48, Howells-Dodge 34

D2-7: Wilcox-Hildreth 42, Hay Springs 33

D2-8: Wynot 54, Overton 36

LINCOLN HIGH 54, LINCOLN NORTHEAST 50

Lincoln Northeast 11 15 4 20 -- 50 Lincoln High 15 15 9 15 -- 54

Lincoln Northeast--Washington 21, Kh. Phillips 11, Webb 6, Bradley 6, Heeren 4, Gutierrez 2.

Lincoln High--Robinson 16, Harris 15, Wiley 10, Brill 7, Hilkemann 4, Hicks-Robinson 2.

LINCOLN NORTH STAR 36, LINCOLN PIUS X 35, OT

Lincoln North Star 7 6 10 8 5 -- 36 Lincoln Pius X 7 6 7 11 4 -- 35

Lincoln North Star--Gray 4, Gatwech 14, Anderson 3, Leu 10, Ray 5.

Lincoln Pius X--Knobbe 2, Lesiak 4, Iburg 4, Markowski 9, Vedral 2, Navrkal 14.

LINCOLN SOUTHWEST 47, BELLEVUE WEST 39

Lincoln Southwest 9 8 13 17 -- 47 Bellevue West 3 15 6 15 -- 39

Lincoln Southwest--Williams 16, Christensen 10, Griffin 8, Rathe 4, Noerrlinger 3, Seymore 3, Bellamy 2, Dostal 1.

Bellevue West--White 13, Melcher 12, Russell-Brown 8, Dotzler 6.

MILLARD WEST 60, LINCOLN EAST 50

Millard West 10 19 21 10 -- 60 Lincoln East 7 9 14 20 -- 50

Millard West--No. Gessert 13, Ne. Gessert 12, Klahn 8, Kelley 8, Hoffmon 6, Scholting 6, Hansen 4, Waller 3.

Lincoln East--Shaw 18, E. Bovaird 13, Denker 8, Faalii 4, Barnard 3, Adams 2, S. Bovaird 2.

OAKLAND-CRAIG 43, LINCOLN LUTHERAN 33

Lincoln Lutheran 7 6 17 3 -- 33 Oakland-Craig 8 16 9 10 -- 43

Lincoln Lutheran--Young 8, Wohlgemuth 7, Wachal 6, Stroud 5, Luebbe 4, Meyer 2, Ernstmeyer 1.

Oakland-Craig--S. Nelson 22, C. Nelson 17, Rennerfeldt 4.