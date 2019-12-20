Girls basketball scores, 12/20

Girls basketball
FRIDAY'S AREA GAMES
Archbishop Bergan at Lourdes CC
Auburn at Freeman
BDS at Cross County
Centennial at Milford
Diller-Odell at Lewiston
Doniphan-Trumbull at Sandy Creek
East Butler at Hampton
Elkhorn at Nebraska City
Fairbury at Crete
Franklin at Deshler
Grand Island at Lincoln East
Grand Island CC at Lincoln Christian
HTRS at Falls City SH
Heartland Christian, Iowa at Parkview Christian
High Plains at Exeter-Milligan
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Johnson County Central at Louisville
Lawrence-Nelson at Friend
Lincoln High at Lincoln Northeast
Lincoln Lutheran at Syracuse
Lincoln Pius X at Lincoln North Star
Lincoln Southeast at Lincoln Southwest
Meridian at Giltner
Norris at Seward
Norfolk at Columbus
Plattsmouth at Falls City
Raymond Central at DC West
Schuyler at David City
Shelby-Rising City at McCool Junction
Southern Valley at Superior
Sterling at Pawnee City
Thayer Central at Heartland
Wahoo at Fort Calhoun
Wilber-Clatonia at Fillmore Central
York at Aurora