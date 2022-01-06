Girls basketball scores, 1/6

Girls basketball
CITY SCHOOLS
Crete 27, Lincoln Christian 25
East Butler 41, College View 36
Parkview Christian 61, Omaha Nation 19
AREA SCHOOLS
Auburn at Omaha Mercy, ppd.
Elmwood-Murdock 55, Weeping Water 20
Fairbury 55, Tri County 13
Fillmore Central 49, Central City 16
Guardian Angels CC at Bishop Neumann
Johnson-Brock 64, Pawnee City 19
Johnson County Central 40, Wilber-Clatonia 39 OT
Malcolm 56, Palmyra 15
Meridian 48, McCool Junction 33
Norris 53, Waverly 47
Omaha Gross at Nebraska City
Southern 50, Friend 17
Sterling 61, Dorchester 31
Sutton 38, Cross County 25
OTHER SCHOOLS
Alma 47, Franklin 38
Amherst 52, Ansley/Litchfield 27
Burwell 35, Central Valley 31
Columbus Lakeview 45, DC West 20
Crofton 60, Battle Creek 36
CWC 54, Elba 35
Elkhorn Valley 54, Randolph 14
Fullerton 35, Nebraska Christian 34
Hartington CC 38, Laurel-C-C 28
Hastings 52, Omaha Duchesne 49 OT
Hastings SC 57, Sandy Creek 22
High Plains 40, Hampton 35
Lawrence-Nelson 44, Giltner 28
Millard North 63, Omaha Northwest 31
Niobara/Verdigre 61, Osmond 40
North Central 47, Summerland 25
Omaha Skutt 64, Omaha Roncalli 38
Ravenna 48, Doniphan-Trumbull 37
Schuyler 42, Boys Town 20
Stuart 53, Boyd County 22
S-E-M 59, Hi-Line 30