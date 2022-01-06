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Girls basketball scores, 1/6
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agate

Girls basketball scores, 1/6

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Girls basketball

CITY SCHOOLS

Crete 27, Lincoln Christian 25

East Butler 41, College View 36

Parkview Christian 61, Omaha Nation 19

AREA SCHOOLS

Auburn at Omaha Mercy, ppd.

Elmwood-Murdock 55, Weeping Water 20

Fairbury 55, Tri County 13

Fillmore Central 49, Central City 16

Guardian Angels CC at Bishop Neumann

Johnson-Brock 64, Pawnee City 19

Johnson County Central 40, Wilber-Clatonia 39 OT

Malcolm 56, Palmyra 15

Meridian 48, McCool Junction 33

Norris 53, Waverly 47

Omaha Gross at Nebraska City

Southern 50, Friend 17

Sterling 61, Dorchester 31

Sutton 38, Cross County 25

OTHER SCHOOLS

Alma 47, Franklin 38

Amherst 52, Ansley/Litchfield 27

Burwell 35, Central Valley 31

Columbus Lakeview 45, DC West 20

Crofton 60, Battle Creek 36

CWC 54, Elba 35

Elkhorn Valley 54, Randolph 14

Fullerton 35, Nebraska Christian 34

Hartington CC 38, Laurel-C-C 28

Hastings 52, Omaha Duchesne 49 OT

Hastings SC 57, Sandy Creek 22

High Plains 40, Hampton 35

Lawrence-Nelson 44, Giltner 28

Millard North 63, Omaha Northwest 31

Niobara/Verdigre 61, Osmond 40

North Central 47, Summerland 25

Omaha Skutt 64, Omaha Roncalli 38

Ravenna 48, Doniphan-Trumbull 37

Schuyler 42, Boys Town 20

Stuart 53, Boyd County 22

S-E-M 59, Hi-Line 30

Wakefield 51, Woodbury Central, Iowa 40

Wisner-Pilger 59, Madison 14

Wood River 52, Arcadia/Loup City 32

Yutan 59, Brownell Talbot 22

High school girls basketball logo 2

 

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