Girls basketball scores, 1/21

Girls basketball
FRIDAY'S AREA GAMES
Aquinas at Hastings SC
Bennington at Norris
Bishop Neumann at Lincoln Lutheran
Fillmore Central at Tri County
Friend at Johnson-Brock
HTRS at Mound City, Mo.
Kearney at Lincoln Pius X
Lawrence-Nelson vs. Parkview Christian
Lincoln East at Lincoln North Star
Lincoln Northeast at Lincoln Southwest
Nebraska City at Auburn
Pawnee City at Falls City SH
Ralston at Beatrice
Seward at Aurora
Southern at Sterling
Syracuse at Ashland-Greenwood
Wilber-Clatonia at Malcolm
York at Fairbury
Yutan at Palmyra
Reach Clark Grell at 402-473-2639 or cgrell@journalstar.com. On Twitter at @LJSSportsGrell.