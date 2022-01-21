 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Girls basketball scores, 1/21
0 Comments
agate

Girls basketball scores, 1/21

  • 0

Girls basketball

FRIDAY'S AREA GAMES

Aquinas at Hastings SC

Bennington at Norris

Bishop Neumann at Lincoln Lutheran

Fillmore Central at Tri County

Friend at Johnson-Brock

HTRS at Mound City, Mo.

Kearney at Lincoln Pius X

Lawrence-Nelson vs. Parkview Christian

Lincoln East at Lincoln North Star

Lincoln Northeast at Lincoln Southwest

Nebraska City at Auburn

Pawnee City at Falls City SH

Ralston at Beatrice

Seward at Aurora

Southern at Sterling

Syracuse at Ashland-Greenwood

Wilber-Clatonia at Malcolm

York at Fairbury

Yutan at Palmyra

High school girls basketball logo 2

Reach Clark Grell at 402-473-2639 or cgrell@journalstar.com. On Twitter at @LJSSportsGrell.

0 Comments
0
0
0
0
0

Tags

Watch Now: Related Video

Innovative insulation unveiled for Team USA ahead of Winter Olympics

Get in the game with our Prep Sports Newsletter

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Breaking News

Husker News