Check out the complete list of holiday basketball tournaments from around the state

GREAT NORTHEAST NEBRASKA SHOOTOUT

At Wayne

BOYS: Dec. 28--Wayne vs. Winnebago, 11 a.m.; Pierce vs. Pender, 12:45 p.m.; Auburn vs. Laurel-Concord-Coleridge, 2:30 p.m.; Hartington CC vs. Homer, 4:15 p.m.; Dec. 29--Wayne/Winnebago loser vs. Pierce/Pender loser, 11 a.m.; Auburn/Laurel-C-C loser vs. Hartington CC/Homer loser, 12:45 p.m.; Wayne/Winnebago winner vs. Pierce/Pender winner, 2:30 p.m.; Auburn/Laurel-C-C winner vs. Hartington CC/Homer winner, 4:15 p.m.; Dec. 30--First place, 4:15 p.m.; third place, 12:45 p.m.; fifth place, 4:15 p.m.; seventh place, 12:45 p.m.

GIRLS: Dec. 28--Pierce vs. Pender, 11 a.m.; Wayne vs. Winnebago, 12:45 p.m.; Hartington CC vs. Homer, 2:30 p.m.; Laurel-Concord-Coleridge vs. Auburn, 4:15 p.m.; Dec. 29--Pierce/Pender loser vs. Wayne/Winnebago loser, 11 a.m.; Hartington CC/Homer loser vs. Laurel-C-C/Auburn loser, 12:45 p.m.; Pierce/Pender winner vs. Wayne/Winnebago winner, 2:30 p.m.; Hartington CC/Homer winner vs. Laurel-C-C/Auburn winner, 4:15 p.m.; Dec. 30--First place, 2:30 p.m.; third place, 11 a.m.; fifth place, 2:30 p.m.; seventh place, 11 a.m.

HAC TOURNAMENT