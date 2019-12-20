Boys basketball scores, 12/20
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agate

Boys basketball scores, 12/20

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Boys basketball

FRIDAY'S AREA GAMES

Archbishop Bergan at Lourdes CC

Auburn at Freeman

BDS at Cross County

Centennial at Milford

Diller-Odell at Lewiston

Doniphan-Trumbull at Sandy Creek

East Butler at Hampton

Elkhorn at Nebraska City

Fairbury at Crete

Franklin at Deshler

Grand Island at Lincoln East

Grand Island CC at Lincoln Christian

HTRS at Falls City SH

Heartland Christian, Iowa at Parkview Christian

High Plains at Exeter-Milligan

Johnson County Central at Louisville

Lawrence-Nelson at Friend

Lincoln High at Lincoln Northeast

Lincoln Lutheran at Syracuse

Lincoln Pius X at Lincoln North Star

Lincoln Southeast at Lincoln Southwest

Meridian at Giltner

Norris at Seward

Omaha Northwest at Fremont

Plattsmouth at Falls City

Raymond Central at DC West

Schuyler at David City

Shelby-Rising City at McCool Junction

Southern Valley at Superior

Sterling at Pawnee City

Thayer Central at Heartland

Wahoo at Fort Calhoun

Wilber-Clatonia at Fillmore Central

York at Aurora

High school boys basketball logo 2014

 

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