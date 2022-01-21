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Boys basketball scores, 1/21
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agate

Boys basketball scores, 1/21

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Boys basketball

FRIDAY'S AREA GAMES

Aquinas at Hastings SC

Bennington at Norris

Bishop Neumann at Lincoln Lutheran

Fillmore Central at Tri County

Friend at Johnson-Brock

Kearney at Lincoln Pius X

Lincoln North Star at Lincoln East

Harvard at Deshler

Nebraska City at Auburn

Parkview Christian vs. Lawrence-Nelson

Pawnee City at Falls City SH

Ralston at Beatrice

Seward at Aurora

Southern at Sterling

Syracuse at Ashland-Greenwood

Wilber-Clatonia at Malcolm

York at Fairbury

Yutan at Palmyra

High school boys basketball logo 2014

Reach Clark Grell at 402-473-2639 or cgrell@journalstar.com. On Twitter at @LJSSportsGrell.

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