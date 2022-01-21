Boys basketball scores, 1/21

Boys basketball
FRIDAY'S AREA GAMES
Aquinas at Hastings SC
Bennington at Norris
Bishop Neumann at Lincoln Lutheran
Fillmore Central at Tri County
Friend at Johnson-Brock
Kearney at Lincoln Pius X
Lincoln North Star at Lincoln East
Harvard at Deshler
Nebraska City at Auburn
Parkview Christian vs. Lawrence-Nelson
Pawnee City at Falls City SH
Ralston at Beatrice
Seward at Aurora
Southern at Sterling
Syracuse at Ashland-Greenwood
Wilber-Clatonia at Malcolm
York at Fairbury
Yutan at Palmyra
Reach Clark Grell at 402-473-2639 or cgrell@journalstar.com. On Twitter at @LJSSportsGrell.
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