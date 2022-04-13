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Spring signing period: A list of Division I, II, III and NAIA signings from across the state

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Lincoln Pius X vs. Lincoln High, 9.10

Lincoln High's Beni Ngoyi (center) gets hit by Lincoln Pius X's Julian Castillo (left) and Joe Staab in the second quarter Sept. 10, 2021, at Beechner Athletic Complex.

 Journal Star file photo

Below is a list of student-athletes known to have signed, or will be signing, during the spring signing period.

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DIVISION I

MEN'S BASKETBALL

South Dakota State: William Kyle, Bellevue West.

FOOTBALL

South Dakota State: Luke Fenton, Creighton Prep.

WOMEN'S SOCCER

Western Illinois: Olivia Heinert, Omaha Marian.

MEN'S SWIMMING AND DIVING

Eastern Illinois: Henry Belik, Papillion-La Vista.

Omaha: Davion Scott-Bell, Omaha North; Lucian Hadford, Creighton Prep.

South Dakota State: Jack Ellison, Omaha Westside.

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Saint Louis: Ben Militti, Creighton Prep.

WOMEN'S SWIMMING AND DIVING

Pepperdine: Maddie McLeay, Millard North.

MEN'S TRACK AND FIELD/CROSS COUNTRY

Kansas: Joe Kieny, Creighton Prep.

Nebraska: Grant Wasserman, Lincoln North Star; Deavion Deleon, Papillion-La Vista South; Joe Volkmer, Lincoln East.

Navy: Matthew Dunaski, Lincoln North Star.

South Dakota: Seth Fey, Millard West.

South Dakota State: Max Koebernick, Lincoln North Star.

WOMEN'S TRACK AND FIELD/CROSS COUNTRY

New Mexico: Lilee Kaasch, Millard South.

North Dakota State: Katie Smith, Omaha Skutt.

Omaha: Sydney Beaudin, Millard West.

South Dakota: Kinsley Ragland, Lincoln North Star.

South Dakota State: Jessie Cauble, Millard West.

VOLLEYBALL

Jacksonville State: Ava Heyne, Omaha Skutt.

WHEELCHAIR BASKETBALL/TENNIS

Arizona: Lily Lautenschlager, Lincoln East.

DIVISION II

BASEBALL

Missouri Western: Lynden Bruegman, Lincoln North Star.

Northern State: Cooper Tessendorf, Columbus Lakeview.

Sioux Falls: Cole Wright, North Platte.

Valley City State: Kaine Young, South Sioux City.

MEN'S BASKETBALL

Wayne State: Evan Inselman, Bellevue West.

FOOTBALL

Chadron State: Tyler Garrett, Gering.

Nebraska-Kearney: Julian Castillo, Lincoln Pius X.

South Dakota Mines: Bronson Long, Gothenburg.

Wayne State: James Frank, Lincoln Pius X.

MEN'S GOLF

Washburn: Zach Vandervoort, Thayer Central.

WOMEN'S LACROSSE

Quincy: Elise Bruggeman, Omaha Burke.

MEN'S SOCCER

Upper Iowa: Triston Whitlock, Lincoln Northeast.

WOMEN'S SOCCER

Newman: Faith Tyner, Bellevue East.

South Dakota Mines: Kat Tvrdy, Lincoln Pius X.

Wayne State: Kaylee Herall, Papillion-La Vista South.

SOFTBALL

San Francisco State: Cam Cramer, Elkhorn.

Southwest Minnesota State: Ella Culhane, Lincoln Southeast.

WOMEN'S SWIMMING AND DIVING

Southern Indiana: Isabella Lindberg, Millard North.

WOMEN'S TENNIS

Nebraska-Kearney: Olivia Flood, Kearney.

MEN'S TRACK AND FIELD/CROSS COUNTRY

Nebraska-Kearney: Kaden Miller, Kearney; Grant Lander, Homer; Micah Biltoft, Sandy Creek; Sebastian Kramer, Medicine Valley.

Southwest Minnesota State: Tyler Wilson, Millard South.

Wayne State: Josh Olesen, Allen; Jarrett McQueen, Papillion-La Vista South.

WOMEN'S TRACK AND FIELD/CROSS COUNTRY

Minnesota State: Ashley Hedquist, South Sioux City.

Missouri Western: Justyce Cribbs, Omaha Marian.

Nebraska-Kearney: Emma Bonsall, Kearney; Ella Buhlke, Central City.

Wayne State: Joslyn Barnes, Plattsmouth; Sydney Escritt, Thayer Central; Madeline Kunz, Millard South.

VOLLEYBALL

Cedarville: Analise Luke, Kearney.

WRESTLING

Chadron State: Logan Bryce, Raymond Central.

Nebraska-Kearney: Tate Kuchera, Kearney; Josh Colgrove, Plattsmouth.

WOMEN'S WRESTLING

Chadron State: Shania Wear, Gothenburg.

DIVISION III

MEN'S BASKETBALL

Nebraska Wesleyan: Jakson Page, Millard North.

FOOTBALL

Nebraska Wesleyan: Zachary Fredenburg, Lincoln North Star; Triston Hite, Perkins County; Max McClatchey, Lincoln Southeast; Stephan Adeyemi, Papillion-La Vista South; Caleb Ohlrich, Lincoln East; Kellen Gore, Lincoln East.

WOMEN'S GOLF

Nebraska Wesleyan: Ella Haakinson, Millard South.

MEN'S LACROSSE

Carroll: Jake Kopocis, Millard West.

WOMEN'S LACROSSE

North Central: Anaise Kauffman, Omaha Burke.

MEN'S SOCCER

Buena Vista: Kade Stover, Papillion-La Vista; Caleb Swanson, Lincoln Pius X.

Nebraska Wesleyan: Jake Garcia, Omaha Westside.

St. John's (Minn.): Aidan Morey, Creighton Prep.

WOMEN'S SOCCER

Nebraska Wesleyan: Jada Brown, Bennington.

SOFTBALL

Nebraska Wesleyan: Jenna Kimberling, North Platte St. Pat's.

MEN'S SWIMMING AND DIVING

Birmingham-Southern: Eli Vyhlidal, Lincoln Pius X.

St. John's (Minn.): Ren Kitko, Creighton Prep; Joe Fuller, Creighton Prep.

WOMEN'S TENNIS

Milwaukee School of Engineering: Clark Rue, Omaha Westside.

Nebraska Wesleyan: Caitlin Hudson, Lincoln North Star; Gracey Smith, Lexington.

MEN'S TRACK AND FIELD/CROSS COUNTRY

Buena Vista: Carter Braun, Columbus.

Coe: Christian Cole, Omaha North.

Nebraska Wesleyan: Landon Heller, Lincoln Southeast.

WOMEN'S TRACK AND FIELD/CROSS COUNTRY

Nebraska Wesleyan: Lyndsey Caba, Plattsmouth.

VOLLEYBALL

Nebraska Wesleyan: Lily Ziebarth, Papillion-La Vista.

WRESTLING

Nebraska Wesleyan: Rylee Iburg, Columbus.

Ozarks: Dylan Mallula, Fillmore Central.

NAIA

BASEBALL

Concordia: Jacob Kucera, Gibbon.

Dakota State: Caden Steiger, Lincoln North Star.

Morningside: Zac Zimmerman, Omaha Skutt; RJ Gunderson, Omaha Westside.

William Penn: Jaxson Carle, Elkhorn.

William Jewell: Nick Chanez, Papillion-La Vista.

MEN'S BASKETBALL

Briar Cliff: Blake Sindelar, Howells-Dodge.

Concordia: Leighton Limback, Seward.

Doane: Karley Ridge, Weeping Water; Jacob Nesvara, Grand Island; Ethan Reichman, South Platte.

Hastings: Myles Simon, Wahoo; Jack Heiss, North Platte St. Pat's.

Midland: Nick Dolezal, Millard North.

WOMEN'S BASKETBALL

Concordia: Willa Tokporo, Omaha Mercy.

Doane: Taylor Luben, Wahoo; Karley Golladay, Wahoo; Ally Stalzer, Millard North; Megan Chambers, Millard North; Mazzi Melton, Bennington.

Hastings: Sarah Treffer, Lexington.

Northwestern: Jaylin Gaston, Louisville.

WOMEN'S BOWLING

Avila: Claire Busch, Papillion-La Vista South.

Peru State: Raelynn Sugden, Seward.

FOOTBALL

Concordia: Hunter Mortimer, Weeping Water; Chase Hofmeister, Pender; Maddox Rickertsen, Gothenburg.

Dakota Wesleyan: Isaac Foust, Arlington; Dillon Barnes, Norfolk Catholic.

Doane: Bryce Schmidt, Anselmo-Merna.

Hastings: Cooper Ray, Eustis-Farnam; Zephan Kluthe, Cedar Bluffs; Marcus Dustin, Lincoln Pius X.

Midland: Grady Gatewood, Oakland-Craig; Matthew Phillips, Wahoo.

Morningside: Levi Belina, Howells-Dodge.

Ottawa: Gavin Zurcher, Bellevue East.

MEN'S SOCCER

Hastings: Josh Vance, Papillion-La Vista South; Mac Weaver, Millard South.

WOMEN'S SOCCER

Bellevue: Faith Kreager, Millard South.

College of Saint Mary's: Emily Yost, Bellevue West; Abigail Ridout, Papillion-La Vista South.

Concordia: Niah Kirchner, Millard West.

Doane: Isaiah Lohman, Lincoln Pius X.

Hastings: Jesse Chartier, Lincoln East.

Midland: Kay Hopfensperger, Nebraska Lutheran; Melany Davis, Omaha Mercy.

SOFTBALL

Briar Cliff: Montie Richter-Pfirrman, Omaha Westside.

Concordia: Kiera Brack, Weeping Water; Sydney McReynolds, Lincoln East.

Dakota State: Lany Gregor, Omaha Marian.

WOMEN'S SWIMMING AND DIVING

College of Saint Mary's: Angelina Allen, Bellevue West; Autumn Neale, Lincoln Southeast.

MEN'S TENNIS

Midland: Cooper Nichols, Lincoln Pius X.

MEN'S TRACK AND FIELD/CROSS COUNTRY

Concordia: Spencer Kearn, Kearney; Jimmy Nguyen, Lincoln North Star; Keanan Castillo, North Platte.

Doane: Andrew Schmitz, Papillion-La Vista.

Hastings: Luke Lewandowski, Lincoln East.

Morningside: Jonathan Hodges, North Platte.

WOMEN'S TRACK AND FIELD/CROSS COUNTRY

Briar Cliff: Mattie Andreasen, Lincoln Pius X.

Concordia: Hayley Miles, North Platte St. Pat's; Laci Havlat, Norris.

Doane: Natalee Keodouangdy, Lincoln North Star; Dakota Miser, Papillion-La Vista South.

Midland: Krista Hardy, Plattsmouth.

Morningside: Lauren Wehrbein, Weeping Water.

Northwestern: Kennedy Cole, Malcolm.

VOLLEYBALL

College of Saint Mary: Jasa Wiedel, Thayer Central; Paige Roberts, Bellevue East.

Concordia: Cortney Covington, Lincoln Southeast.

Doane: Jaide Chandler, Anselmo-Merna.

Midland: Abby Spidle, Millard North.

Mount Marty: Hope Simpson, Omaha Mercy.

York: Ava Ziemba, York; Cierra Dringman, Southern Valley.

WRESTLING

Briar Cliff: Evan Fuchs, Lincoln Southeast.

Concordia: Duncan Cash, Seward; Aidan Trowbridge, Fillmore Central.

Doane: Cooper Spaulding, Norris.

WOMEN'S WRESTLING

Midland: Rylie Bryant, Bennington.

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