Spring signing period: A list of Division I, II, III and NAIA signings from across the state

Below is a list of student-athletes known to have signed, or will be signing, during the spring signing period.
Athletic directors: See students from your school missing? Send names to cgrell@journalstar.com.
DIVISION I
MEN'S BASKETBALL
South Dakota State: William Kyle, Bellevue West.
FOOTBALL
South Dakota State: Luke Fenton, Creighton Prep.
WOMEN'S SOCCER
Western Illinois: Olivia Heinert, Omaha Marian.
MEN'S SWIMMING AND DIVING
Eastern Illinois: Henry Belik, Papillion-La Vista.
Omaha: Davion Scott-Bell, Omaha North; Lucian Hadford, Creighton Prep.
South Dakota State: Jack Ellison, Omaha Westside.
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Saint Louis: Ben Militti, Creighton Prep.
WOMEN'S SWIMMING AND DIVING
Pepperdine: Maddie McLeay, Millard North.
MEN'S TRACK AND FIELD/CROSS COUNTRY
Kansas: Joe Kieny, Creighton Prep.
Nebraska: Grant Wasserman, Lincoln North Star; Deavion Deleon, Papillion-La Vista South; Joe Volkmer, Lincoln East.
Navy: Matthew Dunaski, Lincoln North Star.
South Dakota: Seth Fey, Millard West.
South Dakota State: Max Koebernick, Lincoln North Star.
WOMEN'S TRACK AND FIELD/CROSS COUNTRY
New Mexico: Lilee Kaasch, Millard South.
North Dakota State: Katie Smith, Omaha Skutt.
Omaha: Sydney Beaudin, Millard West.
South Dakota: Kinsley Ragland, Lincoln North Star.
South Dakota State: Jessie Cauble, Millard West.
VOLLEYBALL
Jacksonville State: Ava Heyne, Omaha Skutt.
WHEELCHAIR BASKETBALL/TENNIS
Arizona: Lily Lautenschlager, Lincoln East.
DIVISION II
BASEBALL
Missouri Western: Lynden Bruegman, Lincoln North Star.
Northern State: Cooper Tessendorf, Columbus Lakeview.
Sioux Falls: Cole Wright, North Platte.
Valley City State: Kaine Young, South Sioux City.
MEN'S BASKETBALL
Wayne State: Evan Inselman, Bellevue West.
FOOTBALL
Chadron State: Tyler Garrett, Gering.
Nebraska-Kearney: Julian Castillo, Lincoln Pius X.
South Dakota Mines: Bronson Long, Gothenburg.
Wayne State: James Frank, Lincoln Pius X.
MEN'S GOLF
Washburn: Zach Vandervoort, Thayer Central.
WOMEN'S LACROSSE
Quincy: Elise Bruggeman, Omaha Burke.
MEN'S SOCCER
Upper Iowa: Triston Whitlock, Lincoln Northeast.
WOMEN'S SOCCER
Newman: Faith Tyner, Bellevue East.
South Dakota Mines: Kat Tvrdy, Lincoln Pius X.
Wayne State: Kaylee Herall, Papillion-La Vista South.
SOFTBALL
San Francisco State: Cam Cramer, Elkhorn.
Southwest Minnesota State: Ella Culhane, Lincoln Southeast.
WOMEN'S SWIMMING AND DIVING
Southern Indiana: Isabella Lindberg, Millard North.
WOMEN'S TENNIS
Nebraska-Kearney: Olivia Flood, Kearney.
MEN'S TRACK AND FIELD/CROSS COUNTRY
Nebraska-Kearney: Kaden Miller, Kearney; Grant Lander, Homer; Micah Biltoft, Sandy Creek; Sebastian Kramer, Medicine Valley.
Southwest Minnesota State: Tyler Wilson, Millard South.
Wayne State: Josh Olesen, Allen; Jarrett McQueen, Papillion-La Vista South.
WOMEN'S TRACK AND FIELD/CROSS COUNTRY
Minnesota State: Ashley Hedquist, South Sioux City.
Missouri Western: Justyce Cribbs, Omaha Marian.
Nebraska-Kearney: Emma Bonsall, Kearney; Ella Buhlke, Central City.
Wayne State: Joslyn Barnes, Plattsmouth; Sydney Escritt, Thayer Central; Madeline Kunz, Millard South.
VOLLEYBALL
Cedarville: Analise Luke, Kearney.
WRESTLING
Chadron State: Logan Bryce, Raymond Central.
Nebraska-Kearney: Tate Kuchera, Kearney; Josh Colgrove, Plattsmouth.
WOMEN'S WRESTLING
Chadron State: Shania Wear, Gothenburg.
DIVISION III
MEN'S BASKETBALL
Nebraska Wesleyan: Jakson Page, Millard North.
FOOTBALL
Nebraska Wesleyan: Zachary Fredenburg, Lincoln North Star; Triston Hite, Perkins County; Max McClatchey, Lincoln Southeast; Stephan Adeyemi, Papillion-La Vista South; Caleb Ohlrich, Lincoln East; Kellen Gore, Lincoln East.
WOMEN'S GOLF
Nebraska Wesleyan: Ella Haakinson, Millard South.
MEN'S LACROSSE
Carroll: Jake Kopocis, Millard West.
WOMEN'S LACROSSE
North Central: Anaise Kauffman, Omaha Burke.
MEN'S SOCCER
Buena Vista: Kade Stover, Papillion-La Vista; Caleb Swanson, Lincoln Pius X.
Nebraska Wesleyan: Jake Garcia, Omaha Westside.
St. John's (Minn.): Aidan Morey, Creighton Prep.
WOMEN'S SOCCER
Nebraska Wesleyan: Jada Brown, Bennington.
SOFTBALL
Nebraska Wesleyan: Jenna Kimberling, North Platte St. Pat's.
MEN'S SWIMMING AND DIVING
Birmingham-Southern: Eli Vyhlidal, Lincoln Pius X.
St. John's (Minn.): Ren Kitko, Creighton Prep; Joe Fuller, Creighton Prep.
WOMEN'S TENNIS
Milwaukee School of Engineering: Clark Rue, Omaha Westside.
Nebraska Wesleyan: Caitlin Hudson, Lincoln North Star; Gracey Smith, Lexington.
MEN'S TRACK AND FIELD/CROSS COUNTRY
Buena Vista: Carter Braun, Columbus.
Coe: Christian Cole, Omaha North.
Nebraska Wesleyan: Landon Heller, Lincoln Southeast.
WOMEN'S TRACK AND FIELD/CROSS COUNTRY
Nebraska Wesleyan: Lyndsey Caba, Plattsmouth.
VOLLEYBALL
Nebraska Wesleyan: Lily Ziebarth, Papillion-La Vista.
WRESTLING
Nebraska Wesleyan: Rylee Iburg, Columbus.
Ozarks: Dylan Mallula, Fillmore Central.
NAIA
BASEBALL
Concordia: Jacob Kucera, Gibbon.
Dakota State: Caden Steiger, Lincoln North Star.
Morningside: Zac Zimmerman, Omaha Skutt; RJ Gunderson, Omaha Westside.
William Penn: Jaxson Carle, Elkhorn.
William Jewell: Nick Chanez, Papillion-La Vista.
MEN'S BASKETBALL
Briar Cliff: Blake Sindelar, Howells-Dodge.
Concordia: Leighton Limback, Seward.
Doane: Karley Ridge, Weeping Water; Jacob Nesvara, Grand Island; Ethan Reichman, South Platte.
Hastings: Myles Simon, Wahoo; Jack Heiss, North Platte St. Pat's.
Midland: Nick Dolezal, Millard North.
WOMEN'S BASKETBALL
Concordia: Willa Tokporo, Omaha Mercy.
Doane: Taylor Luben, Wahoo; Karley Golladay, Wahoo; Ally Stalzer, Millard North; Megan Chambers, Millard North; Mazzi Melton, Bennington.
Hastings: Sarah Treffer, Lexington.
Northwestern: Jaylin Gaston, Louisville.
WOMEN'S BOWLING
Avila: Claire Busch, Papillion-La Vista South.
Peru State: Raelynn Sugden, Seward.
FOOTBALL
Concordia: Hunter Mortimer, Weeping Water; Chase Hofmeister, Pender; Maddox Rickertsen, Gothenburg.
Dakota Wesleyan: Isaac Foust, Arlington; Dillon Barnes, Norfolk Catholic.
Doane: Bryce Schmidt, Anselmo-Merna.
Hastings: Cooper Ray, Eustis-Farnam; Zephan Kluthe, Cedar Bluffs; Marcus Dustin, Lincoln Pius X.
Midland: Grady Gatewood, Oakland-Craig; Matthew Phillips, Wahoo.
Morningside: Levi Belina, Howells-Dodge.
Ottawa: Gavin Zurcher, Bellevue East.
MEN'S SOCCER
Hastings: Josh Vance, Papillion-La Vista South; Mac Weaver, Millard South.
WOMEN'S SOCCER
Bellevue: Faith Kreager, Millard South.
College of Saint Mary's: Emily Yost, Bellevue West; Abigail Ridout, Papillion-La Vista South.
Concordia: Niah Kirchner, Millard West.
Doane: Isaiah Lohman, Lincoln Pius X.
Hastings: Jesse Chartier, Lincoln East.
Midland: Kay Hopfensperger, Nebraska Lutheran; Melany Davis, Omaha Mercy.
SOFTBALL
Briar Cliff: Montie Richter-Pfirrman, Omaha Westside.
Concordia: Kiera Brack, Weeping Water; Sydney McReynolds, Lincoln East.
Dakota State: Lany Gregor, Omaha Marian.
WOMEN'S SWIMMING AND DIVING
College of Saint Mary's: Angelina Allen, Bellevue West; Autumn Neale, Lincoln Southeast.
MEN'S TENNIS
Midland: Cooper Nichols, Lincoln Pius X.
MEN'S TRACK AND FIELD/CROSS COUNTRY
Concordia: Spencer Kearn, Kearney; Jimmy Nguyen, Lincoln North Star; Keanan Castillo, North Platte.
Doane: Andrew Schmitz, Papillion-La Vista.
Hastings: Luke Lewandowski, Lincoln East.
Morningside: Jonathan Hodges, North Platte.
WOMEN'S TRACK AND FIELD/CROSS COUNTRY
Briar Cliff: Mattie Andreasen, Lincoln Pius X.
Concordia: Hayley Miles, North Platte St. Pat's; Laci Havlat, Norris.
Doane: Natalee Keodouangdy, Lincoln North Star; Dakota Miser, Papillion-La Vista South.
Midland: Krista Hardy, Plattsmouth.
Morningside: Lauren Wehrbein, Weeping Water.
Northwestern: Kennedy Cole, Malcolm.
VOLLEYBALL
College of Saint Mary: Jasa Wiedel, Thayer Central; Paige Roberts, Bellevue East.
Concordia: Cortney Covington, Lincoln Southeast.
Doane: Jaide Chandler, Anselmo-Merna.
Midland: Abby Spidle, Millard North.
Mount Marty: Hope Simpson, Omaha Mercy.
York: Ava Ziemba, York; Cierra Dringman, Southern Valley.
WRESTLING
Briar Cliff: Evan Fuchs, Lincoln Southeast.
Concordia: Duncan Cash, Seward; Aidan Trowbridge, Fillmore Central.
Doane: Cooper Spaulding, Norris.
WOMEN'S WRESTLING
Midland: Rylie Bryant, Bennington.