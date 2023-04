Baseball

CITY SCHOOLS

Central City/Fullerton/Centura 5, Wahoo/BN/LL 4

Lincoln East 11, Omaha Westside 2

Lincoln North Star 5, Lincoln Pius X 3

Lincoln Southwest 15, Millard South 9

Malcolm 5, Lincoln Christian 4

Omaha Westview 10, Lincoln Northwest 9

Wahoo/BN/LL 22, Fort Calhoun 3

OTHER SCHOOLS

Bennington 5, Crete 3

Blair 6, Ralston 2

Elkhorn North 13, Omaha Burke 1

Elkhorn South 11, Papillion-La Vista 1

Falls City 14, Fairbury 4

Grand Island 5, Kearney 4

Grand Island 11, Norfolk 1

Gretna 2, Bellevue East 1

Kearney 13, Norfolk 2

Omaha Northwest 9, Omaha North 4

Omaha South 19, Omaha Benson 1

Papillion-La Vista South 15, Omaha Central 5

Plattsmouth 5, Beatrice 1

Seward 12, Centennial 0

Twin River 7, South Sioux City 6

Wayne 5, St. Paul/Palmer 2

HIGHLIGHTS

Wahoo/BN/LL 22, Fort Calhoun 3: Trenton Barry hit two home runs and drove in five runs for the Warriors.

Omaha Westview 10, Lincoln Northwest 9: The Falcons offense was led by Grant Swanson who had three hits and three RBIs.

Central City/Fullerton/Centura 5, Wahoo/BN/LL 4: Bosten Caspersen had two RBIs and closed the game with a save for the Kernels.

LINCOLN SOUTHWEST 15, MILLARD SOUTH 9

Lincoln Southwest 270 410 1 -- 15 13 3 Millard South 420 102 0 -- 9 12 2

W--Chamberlain. L--Albert. 2B--LSW, Engelbart, Harmes, Newell. 3B--MS, Hodges. HR--MS, Kozeal 2.

LINCOLN EAST 11, OMAHA WESTSIDE 2

Lincoln East 300 312 2 -- 11 11 1 Omaha Westside 000 000 2 -- 2 5 4

W--Mick. L--Coughlin. 2B--LE, Worthley. 3B--LE, Peltz 2, Evasco; OW, Goc. HR--LE, Springer, Senstock.

CENTRAL CITY/FULLERTON/CENTURA 5, WAHOO/BN/LL 4

Wahoo/BN/LL 201 100 0 -- 4 Central City/Fullerton/Centura 021 110 x -- 5

W--Ruhl. L--. S--Caspersen. 2B--CC/F/C, Fries.

OMAHA WESTVIEW 10, LINCOLN NORTHWEST 9

Lincoln Northwest 700 110 0 -- 9 12 9 Omaha Westview 202 510 x -- 10 7 4

W--Babic. L--Schulz. 2B--LNW, Kotik 2, Schulz; OWV, Reichling. 3B--OWV, Shaffar.

LINCOLN NORTH STAR 5, LINCOLN PIUS X 3

Lincoln Pius X 101 000 1 -- 3 6 0 Lincoln North Star 012 002 x -- 5 8 3

W--Sunken. L--Kortum. 2B--LNS, Quevedo, Sunken. 3B--LPX, Weigel; LNS, Schaefer. HR--LNS, Seip 2.

MALCOLM 5, LINCOLN CHRISTIAN 4

Malcolm 000 301 001 -- 5 7 0 Lincoln Christian 300 010 000 -- 4 8 1

W--Wisnieski. L--Emanuel. 2B--LC, Watson.

WAHOO/BN/LL 22, FORT CALHOUN 3

Wahoo/BN/LL 080 86 -- 22 20 1 Fort Calhoun 300 00 -- 3 3 3

W--Christen. L--Tinkham. 2B--W/BN/LL, Vanslyke, Ryan. 3B--W/BN/LL, Hancock, Booth. HR--W/BN/LL, Barry 2, Nelson, Johnston.