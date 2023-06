The Nebraska School Activities Association appointed an interim associate director for the 2023-24 school year.

Jeff Johnson was named Monday to the position, which oversees day-to-day operations, staff development, NSAA bylaw interpretations and championship-event preparations.ย

Johnson succeeds Jennifer Schwarz, who was appointed in December to take over as interim executive director for Jay Bellar, who is retiring this summer.

The NSAA also tabbed Colton Wierzbicki as an assistant director overseeing high school baseball.

The administrators start their new roles July 1.

