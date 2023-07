Logan Van Treeck on Monday realized a goal that seemed miles away at this time last year.

The Lincoln Southeast graduate took a life-changing phone call from the Cincinnati Reds, which selected the left-handed pitcher with the 258th pick in the ninth round of the MLB draft.

Van Treeck burst onto the draft scene with a strong senior campaign at Lipscomb, the program he committed to in 2018 on the eve of his final season at Lincoln Southeast.ย

This past spring, Van Treeck was the ASUN pitcher of the year. He worked his way into the Friday night role, compiling an 8-5 record with a 3.67 ERA and 108 strikeouts for a team that won a school-record 22 regular-season games.

The lefty only walked 14 batters across 88 1/3 innings of work this season for the Bison.

The turnaround was striking. In 2022, Van Treeck struggled to a gaudy 11.69 ERA and issued as many walks (24) as strikeouts in 22 1/3 innings.

Van Treeck has a fastball that hovers in the low 90s, and his pitch catalog includes a slider, curveball and changeup.

Van Treeck was a two-time first-team Super-Stater at Southeast. As a senior, he posted a 3.78 ERA with 56 strikeouts.

The last Lincoln native to be drafted was Lincoln Pius X grad Michael Helman in 2018 by the Minnesota Twins (11th round).ย

Kearney grad selected: Arkansas outfielder Jared Wegner was selected by the New York Yankees in the ninth round with the 282nd overall pick.

Wegner graduated from Kearney High School and formerly played for Creighton. He hit .313 for 15 home runs with an OPS of 1.130 in a 147 at-bats across 47 games for the Razorbacks in 2023.

In 2022, his first season of significant action since '19, Wegner hit .343 with 11 homers in 181 at-bats for the Bluejays. His last two seasons saw him walk 63 times, tally 104 RBIs and strike out 84 times.

That makes two Kearney natives in the past three drafts. Cam Wynne was selected in the 20th round by the Philadelphia Phillies in 2011.ย

