Record -- births

JUNE 23
Rudnick, Tonia (Todd) and Daran, Lincoln, boy, Bryan.
JUNE 24
Scheele, Bethany (Dietz) and Jesse, Lincoln, girl, Bryan.
Brinkley, Sharmayne and Franklin, Erick, Lincoln, girl, Bryan.
JUNE 25
Berg, Anna (Main) and Valentine, Willie Jr., Douglas, boy, Bryan.
Weyers, Courtney (Busak) and Benjamin, Lincoln, girl, St. Elizabeth.
JUNE 26
Findley, Brandi, and Rinaker, Ian, Lincoln, girl, Bryan.
Petersen, Jayme (Droge) and Emalie, Hickman, girl, Bryan.
Osborne, Theresa (Woods), Lincoln, girl, Bryan.
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Heine, Kaylee (Greis), and Brian, Elmwood, girl, Bryan.
JUNE 27
Willis, Shelby (Knorr), and Andrew, Lincoln, girl, Bryan.
JUNE 28
Bridgmon, Siearra (Mahlendorf), and Derick, Lincoln, boy, Bryan.
Hoffman, Katie (Kobz), and Lance, Hickman, girl, St. Elizabeth.
Perry, Shana and Arnold, Tyler, Lincoln, boy, Bryan.
Stroh, Haley, and Schmutzler, Skyler, Waverly, girl, Bryan.
Coffin, Dezerea, and Ericksen, Jake, Lincoln, girl, Bryan.
JUNE 29
Burnham, Beth (David), and Jonathan, Lincoln, boy, Bryan.
Traynowicz, Abbey (Peterson) and Grant, Lincoln, girl, Bryan.
Easley, Amanda (Reetz) and Garret, Dorchester, boy, Bryan.
Behrens, Ashley (Engquist), and Stepeh, Hickman, girl, St. Elizabeth.
Decker, Julie and Gilburd, David, Lincoln, girl, Bryan
JUNE 30
Pham, Tam, and Van, Lincoln, girl, St. Elizabeth.
Fiedler, Siera (Strong), and Baylor, Lincoln, girl, CHI.
Sdao, Sarah (Hilger), and Michael, Lincoln, girl, St. Elizabeth.