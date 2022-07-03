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In honor of Independence Day, The Lincoln Journal Star is providing unlimited access to all of our content from June 28th-July 4th! Presented by University of Nebraska - Lincoln

Record -- births

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JUNE 23

Rudnick, Tonia (Todd) and Daran, Lincoln, boy, Bryan.

JUNE 24

Scheele, Bethany (Dietz) and Jesse, Lincoln, girl, Bryan.

Brinkley, Sharmayne and Franklin, Erick, Lincoln, girl, Bryan.

JUNE 25

Berg, Anna (Main) and Valentine, Willie Jr., Douglas, boy, Bryan.

Weyers, Courtney (Busak) and Benjamin, Lincoln, girl, St. Elizabeth.

JUNE 26

Findley, Brandi, and Rinaker, Ian, Lincoln, girl, Bryan.

Petersen, Jayme (Droge) and Emalie, Hickman, girl, Bryan.

Osborne, Theresa (Woods), Lincoln, girl, Bryan.

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Heine, Kaylee (Greis), and Brian, Elmwood, girl, Bryan.

JUNE 27

Willis, Shelby (Knorr), and Andrew, Lincoln, girl, Bryan.

JUNE 28

Bridgmon, Siearra (Mahlendorf), and Derick, Lincoln, boy, Bryan.

Hoffman, Katie (Kobz), and Lance, Hickman, girl, St. Elizabeth.

Perry, Shana and Arnold, Tyler, Lincoln, boy, Bryan.

Stroh, Haley, and Schmutzler, Skyler, Waverly, girl, Bryan.

Coffin, Dezerea, and Ericksen, Jake, Lincoln, girl, Bryan.

JUNE 29

Burnham, Beth (David), and Jonathan, Lincoln, boy, Bryan.

Traynowicz, Abbey (Peterson) and Grant, Lincoln, girl, Bryan.

Easley, Amanda (Reetz) and Garret, Dorchester, boy, Bryan.

Behrens, Ashley (Engquist), and Stepeh, Hickman, girl, St. Elizabeth.

Decker, Julie and Gilburd, David, Lincoln, girl, Bryan

JUNE 30

Pham, Tam, and Van, Lincoln, girl, St. Elizabeth.

Fiedler, Siera (Strong), and Baylor, Lincoln, girl, CHI.

Sdao, Sarah (Hilger), and Michael, Lincoln, girl, St. Elizabeth.

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