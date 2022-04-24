Records, 4-25 Monday

RECORDS
BIRTHS
APRIL 18
Pickerill, Amy (Kaestner) and Brad, Palmyra, boy, Bryan.
Bauer, Nicole (Kling) and Paul, Lincoln, girl, Bryan.
Peterson, Alecia, and Krotz, Adam, Lincoln, boy, St. Elizabeth.
Bissell, Amber (Brown) and Jason, Lincoln, girl, Good Life Birth Place.
APRIL 19
Klipp, Morgan (Densberger) and Jonathan, Lincoln, boy, Bryan.
Harms, Kristen (Nissen) and Jason, Lincoln, girl, Bryan.
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Pettygrove, Amanda (Larsen) and Josh, Exeter, boy, Bryan.
Burklund, Erika (Schacher) and Jack, Lincoln, girl, St. Elizabeth.
APRIL 21
Willems, Kendall (Cygan) and Cedric, Lincoln, boy, St. Elizabeth.
McNeese, Rebecca (Seberger) and Shane, Lincoln, boy, St. Elizabeth.