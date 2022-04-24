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RECORDS

Records, 4-25 Monday

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RECORDS

BIRTHS

APRIL 18

Pickerill, Amy (Kaestner) and Brad, Palmyra, boy, Bryan.

Bauer, Nicole (Kling) and Paul, Lincoln, girl, Bryan.

Peterson, Alecia, and Krotz,  Adam, Lincoln, boy, St. Elizabeth.

Bissell, Amber (Brown) and Jason, Lincoln, girl, Good Life Birth Place.

APRIL 19

Klipp, Morgan (Densberger) and Jonathan, Lincoln, boy, Bryan.

Harms, Kristen (Nissen) and Jason, Lincoln, girl, Bryan.

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Pettygrove, Amanda (Larsen) and Josh, Exeter, boy, Bryan.

Burklund, Erika (Schacher) and Jack, Lincoln, girl, St. Elizabeth.

APRIL 21

Willems, Kendall (Cygan) and Cedric, Lincoln, boy, St. Elizabeth.

McNeese, Rebecca (Seberger) and Shane, Lincoln, boy, St. Elizabeth.

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