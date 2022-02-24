Records, 2-25 Friday

RECORDS
BIRTHS
FEB. 20
Lopez, Aliacnys, and Valle, Carlos, Hickman, girl, Bryan.
FEB. 21
Brandt, Abigail (Domeier) and Tyler, Friend, boy, Bryan.
Christensen, Michelle, and Belk, Brad, Lincoln, girl, Bryan.
Vinkenberg, Sabrina, Lincoln, girl, Bryan.
FEB. 22
Aulner, Darci, and Perez-Avila, Rene, Crete, girl, Bryan.
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Barnes, Megan (Schmale) and Alan, Manley, girl, Bryan.
Lowe, Kalie (Larson) and Riley, Denton, girl, Bryan.
Rodriquez, Diana, and Nichols, Kenneth, Lincoln, boy, Bryan.
Sisco, Emily (Cook) and Tim, Sterling, boy, St. Elizabeth.
Weir, Gina (Morgan) and Jesse, Lincoln, girl, Bryan.