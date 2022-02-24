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RECORDS

Records, 2-25 Friday

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RECORDS

BIRTHS

FEB. 20

Lopez, Aliacnys, and Valle, Carlos, Hickman, girl, Bryan.  

FEB. 21

Brandt, Abigail (Domeier) and Tyler, Friend, boy, Bryan. 

Christensen, Michelle, and Belk, Brad, Lincoln, girl, Bryan.  

Vinkenberg, Sabrina, Lincoln, girl, Bryan. 

FEB. 22

Aulner, Darci, and Perez-Avila, Rene, Crete, girl, Bryan. 

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Barnes, Megan (Schmale) and Alan, Manley, girl, Bryan. 

Lowe, Kalie (Larson) and Riley, Denton, girl, Bryan. 

Rodriquez, Diana, and Nichols, Kenneth, Lincoln, boy, Bryan. 

Sisco, Emily (Cook) and Tim, Sterling, boy, St. Elizabeth. 

Weir, Gina (Morgan) and Jesse, Lincoln, girl, Bryan. 

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