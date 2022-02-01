Records, 2-2 Wednesday

RECORDS
BIRTHS
JAN. 24
Scott, Jessica (Picton) and Jacob, Falls City, boy, Bryan.
JAN. 25
Ench, Elizabeth (Bright) and Thomas, Lincoln, boy, Bryan.
Malone, Michaela, and King, Daniel, Lincoln, girl, St. Elizabeth.
Rejda, Jamie (Barrier) and Jeremy, Lincoln, boy, Bryan.
JAN. 26
Keebler, Charitie (Helmink) and Archie, Hickman, triplets, girl, boy, boy, Bryan.
People are also reading…
Wenzl, Alex (Ross) and Jon Tyler, Lincoln, boy, Bryan.
JAN. 28
Cooksley, Jessica (Mills) and Aaron, Lincoln, boy, St. Elizabeth.
Kramer, Melissa, and Pongratz, Daniel, Lincoln, girl, St. Elizabeth.
JAN. 31
Johnson, Taylor (Schulze) and Jordyn, Raymond, boy, St. Elizabeth.
Sanchez, Janet, and Rodriguez, Carlos, Lincoln, girl, St. Elizabeth.