LINCOLN DUPLICATE BRIDGE CLUB RESULTS

RESULTS FOR JAN. 24-28:
Monday morning Stratified Open Pairs:
4 tables
1. Kris Scheer and Bruce Burns
2. Walt Case and Gary Raymond
3. Mary Bartels and Keith Bartels
4. Mary Pat Miller and Chuck Hoster
5. Barbara Campbell and Marilyn Hoskins
Tuesday morning 0-299 Teaching Game:
4 tables
1. Alan Slattery and Don Dunn
2. Sue Geiss and Jean Riley-Schultz
3/4 (tie) Linda Kruse and Tom Martin
3/4 (tie) Carol Johnstone-Hornig and Irene Thomassen
Tuesday evening ProAm Handicap Pairs:
5 tables
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North/South:
1. Linda Kruse and Barbara Campbell
2. Bob McLean and Bruce Burns
East/West:
1. Jackie Curtis and Juanita Washburn
2. Wendy Horacek and Connie Barksdale
3. Tom Martin and Virgil Stetz
Wednesday evening Stratified Open Pairs:
3 tables
1. Bruce Burns and Virgil Stetz
2. Gary Hamilton and Juanita Washburn
3. Bill Woito and Al Reiners
Thursday morning Unit Tournament Stratified Open Pairs:
5 tables
1. Juanita Washburn and Virgil Stetz
2. Gary Raymond and Walt Case
3. Keith Bartels and Mary Bartels
4. Kris Scheer and Barbara Campbell
5. Rose Frerichs and Linda Kruse
6. Bruce Burns and Tom Martin
Friday morning Stratified 0-1,000 Pairs:
4 tables
1. Wendy Horacek and Barb Hoffman
2. Sharon Hockemeier and Linda Kruse
3. Jackie Curtis and Sharon Lindgren
4/5 (tie) Craig Horn and Mark Jones
4/5 (tie) Harvey Hornig and Carol Johnstone-Hornig
Schedule for Feb. 7-11:
Monday: Stratified Open Pairs, 11:30 a.m.
Monday: Lessons, 6:30 p.m.
Tuesday: 0-299 Teaching Game, 10 a.m., with Lesson at 9:30 a.m.
Wednesday: Stratified Open Pairs, 6:30 p.m.
Thursday: Stratified Open Pairs, 10 a.m.
Friday: Stratified 0-1,000 Pairs, 10 a.m.
Lincoln Duplicate Bridge Club
237 S. 70th St., Suite 205
402-429-5711