RECORDS
BIRTHS
AUG. 15
Jakub, Katerina (Reimers) and Spencer, Lincoln, girl, Bryan.
Martinez, Kali (Krings) and Mike, Lincoln, boy, Bryan.
Watson, Heather (Agudo) and Demetrick, Lincoln, girl, Bryan.
Bermudez, Julie (Pokorney) and Anthony, Lincoln, girl, Bryan.
AUG. 16
Whitlow, Tierra, and Nixon, Jermaine, Lincoln, boy, St. Elizabeth.
Urbauer, Melissa, and Carter, Treyton, Bennet, girl, St. Elizabeth.
Wurm, Samantha (Meyn) and Spencer, Fairbury, girl, Bryan.
Scheffert, Brittany (Meints) and Josh, Lincoln, girl, Bryan.