RECORDS
BIRTHS
SEPT. 17
Bartels, Amy (Reynoldson) and Zachary, Lincoln, boy, Bryan.
England, Kimberly (Howe) and Gary, Lincoln, boy, Bryan.
Donis Gonzalez, Leyli, and Buranen, Nicholas, Lincoln, girl, Bryan.
Kufuta, Ganes, and Binjamin, Natali, girl, Bryan.
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SEPT. 18
Hernandes, Jessica, and Long, Nicholas, Lincoln, girl, St. Elizabeth.
Horak, Megan (Jiskra) and Bryce, Western, boy, Bryan.
McFayden, Kendra (Sievers) and Ryan, Lincoln, girl, Bryan.
SEPT. 20
Rose, Tina (Butterfield) and Jay, Lincoln, boy, Bryan.