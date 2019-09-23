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RECORDS

BIRTHS

SEPT.  19

Cooksley, Reba and Hadley, Lincoln, twin boys, Bryan.  

Luebbe, Kelli (Schiefelbein) and Elijah, Lincoln, girl, St. Elizabeth. 

Steffen, Katie (Vice) and Lance, Elmwood, girl, Bryan. 

Teinert, Alicia (Hanneman) and Sean, Lincoln, girl, Bryan. 

Walsh, Brenna (Robinson) and Christopher, Lincoln, boy, Bryan. 

SEPT.  20

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German, Mikala (Micek) and Kenny, Lincoln, girl, Bryan. 

Rose, Tina (Butterfield) and Jay, Lincoln, boy, Bryan. 

SEPT. 21

Cervantes, Madison, Crete, girl, St. Elizabeth. 

Rohde, Annie (Hulse) and Philip, Lincoln, girl, St. Elizabeth. 

Virgil, Jessica (Birkel) and Kurt, Raymond, boy, Bryan. 

SEPT.  22

Menter, Joanna (Brunk) and Tim, Lincoln, boy, St. Elizabeth. 

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