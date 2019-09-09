RECORDS
BIRTHS
AUG. 5
Cardenas, Kathleen (Cech) and Domingo, Bellwood, girl, Bryan.
Gilburd, Julie (Decker) and David, Lincoln, girl, Bryan.
Harris, Timaree (Slack) and Adam, Lincoln, boy, Bryan.
Kleinschmidt, Jacki, and Schultz, Kyle, Superior, girl, Bryan.
AUG. 6
Eley, Breanna, and West, Arron, Lincoln, boy, Bryan.
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Trent, Anna (White) and Robbie, Lincoln, boy, Bryan.
Young, Kalina, and Bashus, Eric, Lincoln, girl, Bryan.
AUG. 7
Homolka, Pamela (Muldrew) and Travis, Henderson, girl, St. Elizabeth.
Oborny, Jacy (Skrdlant) and Dru, Lincoln, girl, St. Elizabeth.
Raymond, Arielle, and Baker, Matthew, Lincoln, girl, St. Elizabeth.
Sheets, Emily (Ptacek) and Jeff, Lincoln, boy, Bryan.
AUG. 8
Neidow, Caitlin (McCann) and Samuel, Lincoln, boy, St. Elizabeth.