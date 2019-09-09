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RECORDS

BIRTHS

AUG. 5 

Cardenas, Kathleen (Cech) and Domingo, Bellwood, girl, Bryan. 

Gilburd, Julie (Decker) and David, Lincoln, girl, Bryan. 

Harris, Timaree (Slack) and Adam, Lincoln, boy, Bryan. 

Kleinschmidt, Jacki, and Schultz, Kyle, Superior, girl, Bryan.

AUG. 6 

Eley, Breanna, and West, Arron, Lincoln, boy, Bryan. 

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Trent, Anna (White) and Robbie, Lincoln, boy, Bryan.

Young, Kalina, and Bashus, Eric, Lincoln, girl, Bryan. 

AUG. 7 

Homolka, Pamela (Muldrew) and Travis, Henderson, girl, St. Elizabeth.  

Oborny, Jacy (Skrdlant) and Dru, Lincoln, girl, St. Elizabeth.  

Raymond, Arielle, and Baker, Matthew, Lincoln, girl, St. Elizabeth. 

Sheets, Emily (Ptacek) and Jeff, Lincoln, boy, Bryan. 

AUG. 8

Neidow, Caitlin (McCann) and Samuel, Lincoln, boy, St. Elizabeth. 

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Newsroom clerk

Newsroom clerk at the Journal Star.

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