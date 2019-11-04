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RECORDS

BIRTHS

OCT. 28

Nitz, Lauren (Welniak) and Tyler, Lincoln, girl, Bryan. 

OCT. 30

Daway, Yaqeen, and Al-Naqqash, Samer, Lincoln, girl, St. Elizabeth. 

OCT. 31

Brindisi, Vanessa (Queeney) and Mitchell, Lincoln, girl, Bryan. 

Wiley, Brittany (Staack) and Joel, Lincoln, girl, Bryan. 

NOV. 1

Hanigan, Hilary (Smith) and Caley, Lincoln, boy, St. Elizabeth.

Wiese, Jennifer (Sewolt) and Timothy, Waverly, boy, Bryan.   

NOV. 2

Bryant, Karen, and Wolfe, Aaron, Lincoln, girl, Bryan. 

Pruss, Kelsey (Turner) and Jacob, Lincoln, girl, Bryan.  

NOV. 3

Regler, Katherine (Schwartz) and Nathaniel, Lincoln, girl, Bryan.  

Kwah, Naw, and Du, Nay, Lincoln, boy, Bryan. 

 

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