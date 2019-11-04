RECORDS
BIRTHS
OCT. 28
Nitz, Lauren (Welniak) and Tyler, Lincoln, girl, Bryan.
OCT. 30
Daway, Yaqeen, and Al-Naqqash, Samer, Lincoln, girl, St. Elizabeth.
OCT. 31
Brindisi, Vanessa (Queeney) and Mitchell, Lincoln, girl, Bryan.
Wiley, Brittany (Staack) and Joel, Lincoln, girl, Bryan.
NOV. 1
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Hanigan, Hilary (Smith) and Caley, Lincoln, boy, St. Elizabeth.
Wiese, Jennifer (Sewolt) and Timothy, Waverly, boy, Bryan.
NOV. 2
Bryant, Karen, and Wolfe, Aaron, Lincoln, girl, Bryan.
Pruss, Kelsey (Turner) and Jacob, Lincoln, girl, Bryan.
NOV. 3
Regler, Katherine (Schwartz) and Nathaniel, Lincoln, girl, Bryan.
Kwah, Naw, and Du, Nay, Lincoln, boy, Bryan.