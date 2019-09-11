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RECORDS

BIRTHS

SEP. 7

Fitl, Sarah, and Cook, Ted, Milford, girl, Bryan. 

SEP. 8

Jurgensmeier, Dana (Meduna) and Nate, Lincoln, boy, Bryan. 

Stewart, Briana (Lueckenhoff) and Alex, Waverly, girl, Bryan. 

Webb, Karen (Roncalla) and Rick Jr., Lincoln, girl, Bryan. 

SEP. 9

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Hart, Brittany, and Sutton, John, Lincoln, girl, Bryan.

Short, Kimberly, and Merrill, Kaleb, Lincoln, boy, St. Elizabeth.  

Sullivan, Shelby (Spicka) and Levi, Denton, boy, Bryan. 

Walker, Patricia (Grundman) and David, Lincoln, girl, St. Elizabeth. 

SEP. 10

Lierley, Kelli (Schumacher) and Murphy, Lincoln, boy, St. Elizabeth.  

Sadler, Maureen (King) and Kevin, Douglas, girl, St. Elizabeth.

Winchell, Staci (Carroll) and Todd, Roca, boy, St. Elizabeth. 

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Newsroom clerk

Newsroom clerk at the Journal Star.

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