RECORDS
BIRTHS
SEP. 7
Fitl, Sarah, and Cook, Ted, Milford, girl, Bryan.
SEP. 8
Jurgensmeier, Dana (Meduna) and Nate, Lincoln, boy, Bryan.
Stewart, Briana (Lueckenhoff) and Alex, Waverly, girl, Bryan.
Webb, Karen (Roncalla) and Rick Jr., Lincoln, girl, Bryan.
SEP. 9
You have free articles remaining.
Hart, Brittany, and Sutton, John, Lincoln, girl, Bryan.
Short, Kimberly, and Merrill, Kaleb, Lincoln, boy, St. Elizabeth.
Sullivan, Shelby (Spicka) and Levi, Denton, boy, Bryan.
Walker, Patricia (Grundman) and David, Lincoln, girl, St. Elizabeth.
SEP. 10
Lierley, Kelli (Schumacher) and Murphy, Lincoln, boy, St. Elizabeth.
Sadler, Maureen (King) and Kevin, Douglas, girl, St. Elizabeth.
Winchell, Staci (Carroll) and Todd, Roca, boy, St. Elizabeth.