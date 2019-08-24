RECORDS
BIRTHS
AUG. 19
Bartels, Anna (Albritton) and Logan, Lincoln, girl, Bryan
AUG. 20
Fowler, Kristen (Kosch) and Zachary, Lincoln, girl, Bryan.
Gunderson, Ashley (Jones) and Travis, Lincoln, boy, Bryan.
Nelson, Ashley (Weyers) and Landon, Lincoln, girl, Bryan.
Camp, Maileigh, and Block, Tyson, Lincoln, twins, boy and girl, Lincoln, Bryan.
AUG. 21
Larimore, Ashlea (Kiihne) and Jason, Beatrice, girl, St. Elizabeth.
Chase-Allen, Bethany, Lincoln, boy, St. Elizabeth.
Schmidt, Niki, and Behrens, Kyle, Beatrice, girl, Bryan.
Nelson, Kaitlin (Loos) and Matthew, Lincoln, girl, Bryan.
Spangler, Abby (Pospisil) and Tobin, Wahoo, girl, Bryan.