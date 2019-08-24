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RECORDS

BIRTHS

AUG. 19

Bartels, Anna (Albritton) and Logan, Lincoln, girl, Bryan

AUG. 20

Fowler, Kristen (Kosch) and Zachary, Lincoln, girl, Bryan. 

Gunderson, Ashley (Jones) and Travis, Lincoln, boy, Bryan.

Nelson, Ashley (Weyers) and Landon, Lincoln, girl, Bryan.

Camp, Maileigh, and Block, Tyson, Lincoln, twins, boy and girl, Lincoln, Bryan.

AUG. 21

Larimore, Ashlea (Kiihne) and Jason, Beatrice, girl, St. Elizabeth. 

Chase-Allen, Bethany, Lincoln, boy, St. Elizabeth.

Schmidt, Niki, and Behrens, Kyle, Beatrice, girl, Bryan.

Nelson, Kaitlin (Loos) and Matthew, Lincoln, girl, Bryan.

Spangler, Abby (Pospisil) and Tobin, Wahoo, girl, Bryan.

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Newsroom clerk

Newsroom clerk at the Journal Star.

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