RECORDS
BIRTHS
NOV. 11
Green, Charlene (Faltys) and Brant, Lincoln, boy, Bryan.
Stover, Marissa (Nyffeler) and Derry, Lincoln, boy, Bryan.
NOV. 12
Dao, Sa, and Nguyen, Phuc, Lincoln, boy, Bryan.
Kruse, Mary (Spilinek) and Corey, Lincoln, girl, Bryan.
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Michaud, Samantha, and Ahlers, Mytchel, Lincoln, boy, Bryan.
NOV. 13
Brooks, Shae, and Brown, Deonte, Lincoln, boy, Bryan.
Parde, Mikayla (Jackson) and Jason, Holland, girl, Bryan.
Rosenow, Mykel (Gossard) and Tyler, Elmwood, girl, St. Elizabeth.
NOV. 14
Mai, Huyen, and Dinh, Quan, Lincoln, girl, Bryan.