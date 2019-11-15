{{featured_button_text}}

RECORDS

BIRTHS

NOV. 11

Green, Charlene (Faltys) and Brant, Lincoln, boy, Bryan. 

Stover, Marissa (Nyffeler) and Derry, Lincoln, boy, Bryan. 

NOV. 12 

Dao, Sa, and Nguyen, Phuc, Lincoln, boy, Bryan. 

Kruse, Mary (Spilinek) and Corey, Lincoln, girl, Bryan. 

Keep reading for FREE!
Enjoy more articles by signing up or logging in. No credit card required.
Log in Sign up

Michaud, Samantha, and Ahlers, Mytchel, Lincoln, boy, Bryan. 

NOV. 13

Brooks, Shae, and Brown, Deonte, Lincoln, boy, Bryan. 

Parde, Mikayla (Jackson) and Jason, Holland, girl, Bryan. 

Rosenow, Mykel (Gossard) and Tyler, Elmwood, girl, St. Elizabeth. 

NOV. 14

Mai, Huyen, and Dinh, Quan, Lincoln, girl, Bryan.  

Get local news delivered to your inbox!

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.
0
0
0
0
0

Load comments