RECORDS
BIRTHS
SEPT. 23
Badberg, Kate (Radenslaben) and Brandon, Alvo, girl, Bryan.
Black, Kaidie, and Marquart, Matthew, Deshler, girl, Bryan.
Graybeal, Michaela (Imlay) and Heath, West Point, girl, Bryan.
Jackson, PJ (Durr) and Grant, McCool Junction, girl, Bryan.
Ogawa, Yukako and Kotaro, Lincoln, girl, Bryan.
SEPT. 24
You have free articles remaining.
Barclay, Jessica (Navarrete) and Ryan, Lincoln, boy, Bryan.
Bray, Jennifer (Moore) and Nathaniel, The Woodlands, Texas, girl, St. Elizabeth.
Gruber, Danelle (Kress) and Kristopher, Panama, boy, Bryan.
Kubick, Kim (Boehler) and Joe, Lincoln, girl, Bryan.
Milanuk, Cassie (Skolnick) and Marshall, Lincoln, boy, Bryan.
Orduna, Erin (Ward) and Andre, Lincoln, girl, Bryan.
Smith, Erin, and Lujan, Anthony, Lincoln, boy, Bryan.
SEPT. 26
Cullin, Jocelyn, Lincoln, girl, St. Elizabeth.