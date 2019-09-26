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RECORDS

BIRTHS

SEPT.  23

Badberg, Kate (Radenslaben) and Brandon, Alvo, girl, Bryan. 

Black, Kaidie, and Marquart, Matthew, Deshler, girl, Bryan. 

Graybeal, Michaela (Imlay) and Heath, West Point, girl, Bryan. 

Jackson, PJ (Durr) and Grant, McCool Junction, girl, Bryan. 

Ogawa, Yukako and Kotaro, Lincoln, girl, Bryan.

SEPT.  24 

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Barclay, Jessica (Navarrete) and Ryan, Lincoln, boy, Bryan. 

Bray, Jennifer (Moore) and Nathaniel, The Woodlands, Texas, girl, St. Elizabeth.  

Gruber, Danelle (Kress) and Kristopher, Panama, boy, Bryan. 

Kubick, Kim (Boehler) and Joe, Lincoln, girl, Bryan. 

Milanuk, Cassie (Skolnick) and Marshall, Lincoln, boy, Bryan. 

Orduna, Erin (Ward) and Andre, Lincoln, girl, Bryan.

Smith, Erin, and Lujan, Anthony, Lincoln, boy, Bryan.  

SEPT.  26

Cullin, Jocelyn, Lincoln, girl, St. Elizabeth. 

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