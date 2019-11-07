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A 29-year-old Lincoln man has been charged on allegations that he robbed a man in the parking lot of The Office Gentlemen's Club at closing time Oct. 2.

Ryan G. Long made his first court appearance on the robbery charge Wednesday. Police arrested him a day earlier.

In court records, police said they got called around 2:30 a.m. Oct. 2 on a 27-year-old Lincoln man's report he had been beaten and robbed by two men as they left the club near U.S. 77 and West Van Dorn Street.

He told police the men punched and kicked him before leaving with his wallet.

Investigators ran down tips, reviewed surveillance video and identified Long and another man as suspects. The second man hasn't been charged.

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