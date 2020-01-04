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Kathryn Marie Hardenberger
Falls City, May 28, 1946 - January 2, 2020
To send flowers to the family of Kathryn Hardenberger, please visit Tribute Store.
Service information
Jan 5
Visitation
Sunday, January 5, 2020
1:00PM-8:00PM
1:00PM-8:00PM
Hall Funeral Home
2403 Harlan
Falls City, NE 68355
2403 Harlan
Falls City, NE 68355
Guaranteed delivery before Kathryn's Visitation begins.
Jan 5
Family will greet friends
Sunday, January 5, 2020
3:00PM-5:00PM
3:00PM-5:00PM
Hall Funeral Home
2403 Harlan
Falls City, NE 68355
2403 Harlan
Falls City, NE 68355
Guaranteed delivery before Kathryn's Family will greet friends begins.
Jan 6
Funeral Service
Monday, January 6, 2020
10:30AM
10:30AM
St. Paul's Evangelical Lutheran Church
20th and Towle Street
Falls City, NE 68355
20th and Towle Street
Falls City, NE 68355
Guaranteed delivery before Kathryn's Funeral Service begins.