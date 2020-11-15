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Index

Ballas, Richard • ; Aurora

Bathel, Anneliese "Anne" L. (Roehr) • ; Beatrice

Becker, Robert Charles • ; Lincoln

Bornholdt, Ruby Helen • ;

Bowers, Bonnie Jean • ;

Chantry, Lottie J. (Stifle) • ;

Collins, Donna Ellen • ; Lincoln

Devine, Margaret Jean • ;

Foreman, Norman E • ; Lincoln

Geisler, Kenneth M. "Ken" • ; Lincoln

Hall, Jeffrey A. • ; Spalding

Hermann, William Darrell • ;

Hoaas, James T. • ; Lincoln

Jansky, Robert Allen • ; Lincoln

Kasparek, Marilyn Ruth ; Lincoln

Kechely, Kurt Allyn • ;

Kellas, Karyl Lynne • ; Lincoln

Krutz, Dr. Mel Elaine • ; Seward

Merrill, Connie R. (Kelsay) • ; Georgetown, Texas

Munn, Helen Louise • ; Lincoln

Olander, Damian Jatindar • ; Lincoln

Potter, Tom ; Lincoln

Redling, Marleen Kay • ; Lincoln

Ritterling, Janet Kay (Johnson) • ;

Sales, Anna and Charles • ; Lincoln

Schreurs, Wayne Leroy • ; Lincoln

Thomsen, Gale Bryce • ; Exeter

Vokoun, David Leo • ;

Vrana, Verlon K. "Tony" • ; Seward

Warner, Claire Alyse ;

Wood, Marie G. • ; Lincoln

Wunderlich, Vivian Rae • ; Lincoln

Yost, Twilia (Ward) • ;

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