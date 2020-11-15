Ballas, Richard • ; Aurora
Bathel, Anneliese "Anne" L. (Roehr) • ; Beatrice
Becker, Robert Charles • ; Lincoln
Bornholdt, Ruby Helen • ;
Bowers, Bonnie Jean • ;
Chantry, Lottie J. (Stifle) • ;
Collins, Donna Ellen • ; Lincoln
Devine, Margaret Jean • ;
Foreman, Norman E • ; Lincoln
Geisler, Kenneth M. "Ken" • ; Lincoln
Hall, Jeffrey A. • ; Spalding
Hermann, William Darrell • ;
Hoaas, James T. • ; Lincoln
Jansky, Robert Allen • ; Lincoln
Kasparek, Marilyn Ruth ; Lincoln
Kechely, Kurt Allyn • ;
Kellas, Karyl Lynne • ; Lincoln
Krutz, Dr. Mel Elaine • ; Seward
Merrill, Connie R. (Kelsay) • ; Georgetown, Texas
Munn, Helen Louise • ; Lincoln
Olander, Damian Jatindar • ; Lincoln
Potter, Tom ; Lincoln
Redling, Marleen Kay • ; Lincoln
Ritterling, Janet Kay (Johnson) • ;
Sales, Anna and Charles • ; Lincoln
Schreurs, Wayne Leroy • ; Lincoln
Thomsen, Gale Bryce • ; Exeter
Vokoun, David Leo • ;
Vrana, Verlon K. "Tony" • ; Seward
Warner, Claire Alyse ;
Wood, Marie G. • ; Lincoln
Wunderlich, Vivian Rae • ; Lincoln
Yost, Twilia (Ward) • ;
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