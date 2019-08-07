March 15, 1942 - July 29, 2019
Carolyn Jean Anderson, 77, of Lincoln, passed away on July 29, 2019. Carolyn was born on March 15, 1942 in Columbus.
Carolyn is survived by her children, Mike (Berta) Nagorski, Bob (Lynn) Nagorski, Frank Nagorski, Connie (Steve) Bolli, Lisa (Mike) Crist, Lynn (Brian) Schulz; grandchildren, Nikki, Zachary, Zane, Kyle, Ivan, Candice, Taylor, Trevin, Sabrina, Connor; great-granddaughter, Nora; and brother, Gary Meays. She was preceded in death by her parents.
Memorial services will be 11:30 am Saturday (8/10) at Southview Christian Church, 2040 S. 22nd St, Lincoln, NE 68502. Memorials to Capital Humane Society. Condolences: bmlfh.com.
To plant a tree in memory of Carolyn Anderson as a living tribute, please visit Tribute Store.