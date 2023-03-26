BIRTHS
MARCH 14
Borchers, Amy (Barton) and Thadeus, Hickman, boy, Bryan Health.
MARCH 15
Glenn, Sarah (Karthauser) and Cameron, Lincoln, girl, Bryan Health.
Michel, Bridget (Kessler) and Dilan, Lincoln, girl, Bryan Health.
MARCH 16
Shields, Katelyn and Walker, Trevon, Lincoln, girl, Bryan Health.
MARCH 17
Mick, Cynthia and Pleasant, Tai, Lincoln, girl, Bryan Health.
Hunt, Allison, Lincoln, boy, Bryan Health.
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Chaffin, Bella and Baptista, Zemua, Surprise, boy, Bryan Health.
MARCH 18
Pavlik, Monica and Bartlett, Matthew, Lincoln, girl, Bryan Health.
Floyd, Cycilia and Munns, Jeff, Syracuse, boy, Bryan Health.
MARCH 19
Clemmons, Phoenix and Mason, Trevor, Lincoln, girl, Bryan Health.
Waldman, Autumn (Trimble) and Cody, Wahoo, girl, St. Elizabeth.
Wit, Oneyda (Gomez) and Jason, Crete, boy, St. Elizabeth.
Donahue, Kathryn (Arp) and Andrew, Ceresco, girl, Bryan Health.
MARCH 20
Stafiichuk, Liliya (Martynyuk) and Roman, Lincoln, girl, Bryan Health.
Roman-Jasnoch, Lilu and Young, Baylor, Lincoln, boy, Bryan Health.
Banegas, Audrey (Driscoll) and Joseph, Lincoln, girl, Bryan Health.
Terzic, Sydney (Pickle) and Edin, Lincoln, girl, Bryan Health.
MARCH 21
Bloch, Katherine (Coffeen-Spencer) and Matthew, Weeping Water, girl, St. Elizabeth.
Angel, Jessica (Chambers) and Marco, Lincoln, girl, Bryan Health.
Borcher, Taylor (Lucas) and Garrett, Lincoln, boy, Bryan Health.
MARCH 22
Partee, Kathrine, Lincoln, girl, St. Elizabeth.
Sweet, Megan and Fritchie, Kyle, Lincoln, girl, Bryan Health.
Shepard, Shalene (Weyers) and Cherry, Dominique, Dorchester, girl, Bryan Health.
Giesenhagen, Courtney (Vanskiver) and Drew, Milford, boy, Bryan Health.
Smith, Katherine (Dolezal) and George, Nebraska City, girl, Bryan Health.
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