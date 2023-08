4r Properties LLC to Okeng, Joice, 1229 Trimble St., $201,000.

Acorn Properties LLC to Manceaux, Blake William, 1010 Manatt St., $210,000.

Adams, Jordan S & Joshua T to Robinson, Sophia & Schambach, Joshua, 1328 N 26th St., $199,900.

Adams, Spencer & Lorrin to Williams, Mark & Jennifer, 5501 S 72nd St., $425,000.

Addleman, Bryan E to Wilson, Ryan, 3403 S 40th St., $172,500.

ALC Investments LLC to Grapevine Property Investments LLC, 5120 L St., $140,000.

Apples Way LLC to Hamlin Yachats LLC, 6301 Apples Way, $2,150,000.

Ardinger, Brian D & Stibal, Susan L to Coit, Richard & Nancy, 9416 Oakville Rd., $416,000.

Aspen Home Builders LLC to Rhynalds, Andrew & Danielle, 709 S 88th St., $417,103.

Axe & Abe Builders LLC to Philippi, Scott, 6506 Monarch Dr., $95,000.

B N M Family Trust to Gonsalez, Margarito Mora & Curiel, Aurora, 11911 Van Dorn St. (Walton), $1,250,000.

Baker, Alicejean W to Beaver, Ryan & Chelsea, 3510 S 51st St., $237,000.

Ballmer, Mark & Holly to Adams, Jennifer, 3001 S 51st St. Ct (Unit #537), $110,000.

Barnes, Rachel & Gade, Alexander to Pauley, Ned & Kelley, 2934 W Sumner St., $301,000.

Beaver, Ryan C & Chelsea to Steenson, Tavia & Cannady, Nathan, 4340 F St., $196,500.

Blow, Ronald & Jessica to Blow, Ronald Roy, 5210 W Madison Ct, $144,000.

Bond, Brandon & Kayla to Davis, Matthew & Victoria, 1610 NW 52 St., $395,000.

Bredthauer, Sarah M to Frederick, Jesse P & Michelle K, 2632 S 9th St., $105,000.

Burrow, Paul D & Mary G to Kester, Aaron C, 1600 Regency Dr., $329,900.

Carey Construction & Design LLC to Roberts, Thomas J & Abbey L, 8810 Bunker Ct, $175,000.

Carlson, Janet E to Waggoner, Sharon Kay, 4319 Normal Blvd (Unit #10), $194,000.

Carper, Bradley J to Raybould, Jordan & Ryan & Mike, 865 S 45th St., $210,000.

Caterinicchio, Derek A & Amber E to Voet, Joshua & Rachel, 1611 W Avalanche Rd., $439,950.

Cattle, Alyssa A Revocable Trust to Drees, Ryan C & Amanda L, 1649 La Plata Ct, $351,500.

Condon, Joseph to Condon, Joseph & Sanchez, Veronica, 4301 Turner St., $100,000.

Davis, Matthew & Victoria to Santos, Milagros Lorelie, 5330 W Olympic Cir, $240,000.

De La Luz Montes, Amelia M to Ganz, Jennifer Beth, 2615 C St., $270,000.

Dejessa, Jean to Cf2pl3 LLC, 7523 Starr St., $207,500.

Devlin, Donna R to Jill C Hake Trust Agreement, The, 2451 City View Ct, $275,000.

Diesel Properties LLC to Bader, Tim & Kathy, 8055 Colby St., $360,000.

Double Dragon Rentals LLC to Cruz, Gerardo Robles & Robles, Penelope, 1424 SW 23rd St., $255,000.

Eilert, Anne Meike to Krueger, Ryan & Tessa, 1314 O St. (Unit #206), $268,000.

Eni Land Development Co LLC to Jtsr Holdings LLC, 7120 Stephanie Ln (Unit #2), $675,000.

Ferguson, Jonathan E to Priestly Fraternity Of St. Peter Inc, 2245 S 11th St., $269,000.

Firespk Inc to Signature Ventures LLC, 2821 W P Cir (Unit #2), $650,000.

Fossler, Richard to Welch, Roberta A, 6534 Platte Ave, $192,000.

Franson, Belinda A to Schuppan, Braden L, 3201 S 17th St., $225,000.

Gifford, David C & Wheeler, Victoria Anne to Stallings, Brycin, 3920 S 17th St., $138,000.

Guerrero, Armando Luevano to Guerrero, Mikaela J Luevano & Luevano, Omar A Ramirez, 2777 Randolph St., $133,000.

Hampton, Gabe & Nedra to Hogan, Liesel M Revocable Trust, 7610 Blanchard Blvd, $503,500.

Harig, Jessica L to Acorn Properties LLC, 1631 N 73rd St., $240,000.

Harms, Scott & Quintana, Margarita to Sandi M Rouse Revocable Living Trust, 1900 Jefferson Ave, $241,000.

Henderson, Jared to The Home Heroes LLC, 3120 Q St., $102,000.

Henderson, Rande & Stephanie to Hurd, Kasey & Campbell, Emily, 7611 Englewood Dr., $420,000.

Henry, Thomas W & Nanette L to Seaton, Ryan, 2120 S 33rd St., $175,000.

Heritage Lakes LLC to Olsen, Darcie R, 7235 NW 10th St., $560,000.

Herman, Andre J to Malcolm Rural Fire Protection District, address unspecified, $30,000.

Hoefelman, Brent A & Melissa R to Schmidt, Aaron & Sara, 1350 NW 140th St., $569,000.

Hofker American & Foreign Auto to Hornung Properties LLC, 4800 N 56th St., $1,500,000.

Hohbein, Douglas D & Brenda L to Stefan Bena & Beata Bena Revocable Trust, 2301 Winding Way, $250,000.

Hudson Properties LLC to Ayub, Laila & Alisso, Hussein Ali Hasan & Al-eiso, Munir, 6510 Artisan Way, $440,500.

Hughes, Jonah & Stephany to Velecela, Melinda, 400 S 48th St., $270,000.

Hunt-Clark Builders Inc to Grote, Gracie & King, Hunter, 1137 Asher Ave (Hickman), $450,000.

Ideus, Harvey M & Charlene M Family Revocable Trust to Goerdt, Jeremiah D & Shayna N, 9300 S 30th St., $490,000.

Jajoo, Samrat to Deboer, David, 4420 W Huntington Ave, $307,000.

Jd Builders Inc to Vres Investments LLC, 619 S 88th St., $80,000.

Jelinek, Michael & Tammy to Sjoberg, Tyler & Marissa, 3600 W Bucks Dr., $638,000.

Jenkins, Nicholas H to Jenkins, Daniel J, 2850 Winthrop Rd., $186,667.

Jenkins, Scott M to Jenkins, Daniel J, 2850 Winthrop Rd., $186,667.

Johnson, Alan L to Gilbreth, Jason R, 2414 Calumet Ct, $341,000.

Johnson, Dustin P to Flodman, Hunter & Nichole, 8800 Davey Rd. (Davey), $764,000.

Johnson, Leigh Ann to Flodman, Hunter & Nichole, 8800 Davey Rd. (Davey), $764,000.

Johnson, Michele J to Bircher, Michael P, 6917 Colfax Ave, $195,000.

Johnson, Sheila to Johnson, Walter E & Sheila M, 8411 Talon Ct, $290,000.

Joshua's Glen LLC to Regor LLC, 9051 Peregrine Rd., $1,324,000.

Joshua's Glen LLC to Regor LLC, 9057 Peregrine Rd., $1,324,000.

Joshua's Glen LLC to Regor LLC, 9063 Peregrine Rd., $1,324,000.

Joshua's Glen LLC to Regor LLC, 9069 Peregrine Rd., $1,324,000.

Jung, Timothy D to Maung, Than & Cho, Mi, 1245 Fairfield St., $235,000.

Junker, Kevin E & Lisa M to Sanne, Tyler, 7921 Red Oak Rd., $402,000.

Knippelmeyer, Owen & Sandra to Gebers, Thomas J & Kim, 1036 High Plains Rd., $281,000.

Kovanda, Alan E Revocable Living Trust to Alpha Dog Properties LLC, 9210 Pioneer Ct, $550,000.

Kroeker & Gubser Development LLC to De Builders LLC, 2430 Production Dr. (Unit #2), $224,000.

KWB LLC to MCJ Unlimited LLC, 2511 N 12th St., $425,000.

Lambert, Matthew C to Snyder, Jordan & Samsel, Corey, 421 Jeffery Dr., $300,500.

Las Brisas Land Development Co to Signature Ventures LLC, 2821 W P Cir (Unit #1), $602,500.

Letyayeva, Galina to Grothaus, Philip & Raska, Morgan, 4935 Myrtle St., $238,000.

Lu, Rui to Jennings, Michael & Amy, 7120 Swiss Alps Ct, $525,000.

Magnifirent LLC to Perez, Kevin, 1109 Garber Ave, $179,900.

Manion Construction Inc to Weber, Julie & Matthew, 10241 S 26th St. (Roca), $474,812.

Matulka, Eugene & Alyce Life Estate to Matulka, Eugene & Alyce Life Estate, address unspecified, $58,661.

Mcintosh, Michael & Theresa to 916 Properties LLC, 2936 W Washington St., $335,000.

Mimick, Lori to Witt, Larry Eugene & Enriqueta Lucia, 5343 Francis St., $227,500.

Mock Homes LLC to L.A. Real Estate LLC, 2537 Vine St., $235,000.

Mock Homes LLC to L.A. Real Estate LLC, 707 N 26th St., $35,000.

Morin, Stephen to Klein, Matthew M & Sears, Murphy, 4940 S 73rd St., $342,000.

Morris, Melissa Jaclyn to Troyer, Lydia L, 2900 S 42nd St., $187,000.

Murray Custom Homes LLC to Hollenbeck, Jed E & Kirsten S, 3469 Tree Line Dr., $135,000.

Nebco Inc to Kugel, Gerard & Connie, 555 Blue Sage Blvd, $515,000.

Nelson, Brooke N to Jahn Family Revocable Trust, 2961 Sheridan Blvd, $725,000.

Nest Equity LLC to G & R Investment Group LLC, 819 S 32nd St., $145,000.

New Traditions Home & Realty LLC D/B/A Hartland Homes to Schultz, Stacie L, 2818 W Washington St., $270,680.

O'Connell, Taylor to Peck, Nicole R, 5330 Spruce St., $320,000.

Oakview Builders Inc to Donahoo, Robert & Jolin, 443 N 104th St., $506,950.

Oehlertz, Max H & Grace J to Edgar, Sara A & Ethan, 3354 S 44th St., $203,000.

Oltman, Cathleen A to Alarab, Atef, 1601 SW 40th St., $377,000.

Oxford, Jennifer & James to White, Ian & Jeffrey P, 1630 Ridgeway Rd., $337,900.

Pierce, Seth J & Angela M to Stapp, Kevin W & Stefkovich, Shanna M, 5130 S Bristolwood Ln, $332,000.

Pittam, Dean E Estate to Bouwens, Loren & Jennifer, 2010 N 53rd St., $174,000.

Ponce Properties LLC to Hohbein, Douglas D & Brenda L, 8915 S 75th St., $435,840.

Pospisil Revocable Trust to Boykin, Alessandro G, 908 Newport Blvd, $220,000.

Pretzer, Josh T to Dzondeu, Gilles Martial Sandeu & Magne, Joyce Linka Takam, 2408 NW 45th St., $315,000.

Pride Homes Inc to Tabatabai, Anthony & Angela, 5915 Trinitate Pkwy, $250,000.

Randall, Sarah & C B to Shoosh LLC, 4603 Cleveland Ave, $157,500.

Rea, Vincent S & Jennifer L to Thorson, Michael & Tyne, 6253 S 79th St., $616,000.

Reifenrath, Janette to Johnson, Walter E & Sheila M, 8411 Talon Ct, $290,000.

Saini, Amit to Nuckolls, David W & Leslie A, 1001 O St. (Unit #504), $275,000.

Saunders, Jill to Ma, Bin & Yu, Xiake, 4833 Chiswick Dr., $271,000.

Schmidt, Aaron C & Sara K to Hough, Zachary W & Samantha E, 418 Floyd Dr. (Malcolm), $395,000.

Schmidt, John C to Justino LLC, 5550 N 26th Pl, $225,000.

Sebby, Kristie to Smith, Paul E II, 1421 N 26th St., $124,500.

Shearer, Christopher Aaron to Tapia, Dora Isela Arizaga, 144 N 34th St., $205,000.

Smetter Custom Homes Inc to Rathje, Lori J, 344 Deep Water Dr., $309,999.

Smetter Custom Homes Inc to Werner, Mickie Kaye, 350 Deep Water Dr., $385,944.

Smith, Paul E & Patricia E to RP Holdings LLC, 2835 T St., $365,000.

Smith, Wilburn E to Khorram Capital LLC, 1616 N 73rd St., $135,000.

Stanislav, Richard to Johnson, Walter E & Sheila M, 8411 Talon Ct, $290,000.

Stevens, Douglas C & Mary M to Sundling, Connie & Shawn G, 1540 N Cotner Blvd (Unit #B213), $128,000.

Stock, Megan M & Andrew E to Wiltse, Matthew & Katie, 1000 Twin Ridge Rd., $359,000.

Thompson, Ryler to Hoffman, Deborah, 4130 Greenwood St., $235,000.

Thompson, Sharon A to Thompson, Lesley R, 2827 N 87th St., $295,000.

Thompson, Torrey L & Samantha K to Jensen, John H, 2957 N 52nd St., $190,000.

Todd, Betty L Revocable Trust Agreement to Vogt, Robert & Mcintyre, Roxanne, 6730 Teton Dr., $329,500.

Underwood, Eunice J Estate to Matejka, Stephanie, 2420 Marilynn Ave, $301,252.

Vodicka Construction Inc to Junker, Robert I & Becket S, 1632 S 93rd St., $600,000.

Vonrentzell, William B to Brito, Gregorio Torres & Ada Flor Alcaide, 2957 N 51st St., $185,000.

Vwth8 LLC to Burbach, Paul & Courtney, 5073 W Amarillo Dr., $309,900.

Vwth8 LLC to Chit, Naing Moe & Shwe, Nan Win, 5055 W Amarillo Dr., $309,900.

Waldrop, Donald R to Lyon Enterprises LLC, 9629 Topher Blvd, $78,950.

Walvoord, Brian M Irrevocable Trust to Tekolste, Taylor J & Leah E, address unspecified, $200,000.

Ward Family Homes LLC to Cjj Real Estate LLC, 2020 S 47th St., $210,000.

Weyeneth, Sue & Michael to Sheffield, Parker D & Daugherty, Chase D, 1327 Garfield St., $206,000.

Wiehn, Larry J & Diane K to Sanders, Kenneth Jr & Haily, 7100 Humann Ct, $440,000.

Wilson, Nicholas Eyre & Teara Shay to Janssen, Kevin J & Melissa D & Kerwood, Michel Ii, 9822 S 80th St., $522,500.

Worrest, Allan J & James S to Family Service Association Of Lincoln, address unspecified, $340,000.

Worrest, Allan J & James S to Family Service Association Of Lincoln, 5144 Holdrege St., $340,000.

Yoyodyne LLC to Shawna Atteberry Trust, 1428 Pawnee St., $230,000.

1640 LLC to Remington Homes LLC, 832 Middleton Ave, $72,000.

1991 Properties LLC to Zepeda, Pete, 5435 Wilshire Blvd, $245,900.

2040 S 35th St. LLC to Mccarthy, Maxine A, 3500 Anaheim Ct, $474,900.

Aksamit, David G & Julie A Joint Trust to Graham, John W Jr & Sandra K, 4901 S 71st St., $365,000.

Alonso-Portales, Marco to RCF 2 Acquisition Trust c/o Us Bank National Association, 938 Peach St., $112,857.

Arens, Anthony F & Ellerbee, Katherine E to Paulson, Todd & Alison, 3411 Calvert St., $335,000.

Argyropoulos, Christos & Stamadianos, Victoria L to Coppersmith, Kevin & Jennifer, 9560 S 32nd St., $594,000.

Arnold, Daniel & Sarah to Koehler, Brandon & Sara, 8225 S 97th St., $660,000.

Aspen Builders Inc to Aspen Home Builders LLC, address unspecified, $145,000.

Aspen Home Builders LLC to Snodgrass, Gene & Rebecca, 1001 W Panorama Rd., $355,720.

Attanasio, Drew Brendan & Lissa Danielle to Cassidy, Austin L & Alexandra K Revocable Trusts, 6641 Cavvy Rd., $629,160.

Bank Of The W to Northern Development LLC, 7040 N Hampton Rd., $285,328.

Barta, R & C Family Trust to Brown, Curtis D & Ami A, 4400 W Branched Oak Rd. (Raymond), $750,000.

Bauer, Craig to Mk Builders Inc, 3145 S 91st St., $432,600.

Bauer, Paul B & Nicole G to Torres, David Mendoza & Mendoza, Susan E, 2339 Q St., $280,000.

Bauerle, Robert A to Donner, Carolyn J, 2861 Jane Ln, $233,600.

Belschner, Gerald K Estate to Jenkins, Linda A, address unspecified, $112,500.

Belschner, Gerald K Estate to Jenkins, Linda A, 5848 Enterprise Dr., $112,500.

Bergstrom, William V & Brianna L to Benes, Nathaniel & Andersen, Katherine, 1621 Kingston Rd., $475,000.

Black Sheep Properties LLC to Elder Rentals LLC, 1402 Dakota St., $183,500.

Blue Ridge Unlimited LLC to Gusanu, Ewon & Anna, 8225 Flintlock St., $237,500.

Brown, Bridgette & Landon to Carlson, Joshua Reed & Hannah Joy, 1612 N 28th St., $165,000.

Buhr Homes Inc to McCracken, Joseph R & Ashley R, 19655 Ridgecrest Rd. (Hickman), $553,500.

Capitol View Winery & Vineyards LLC to Ball Vineyards & Estates LLC, 2361 Wittstruck Rd., $967,347.

Carmichael, Starr to Findlay, William & Maryann, 1235 S 49th St., $205,000.

Cassidy, Alexandra K Revocable Trust to Blaha, Michael & Simon, Krystyna A, 6400 Kelsey Ln, $519,000.

Cassidy, Austin L Revocable Trust to Blaha, Michael & Simon, Krystyna A, 6400 Kelsey Ln, $519,000.

Cook, Carey A to Hansen, Steven E & Linda M, 420 Glenhaven Dr., $230,000.

Courtney, Zak & Montey, Kelli to Phan, Minh Thanh & Triet Minh & Tran, Xe Thi & Nguyen, Hong Ngoc, 7417 N 17th Ct, $268,000.

Cranny Family Revocable Trust to Petet, Rick & Linda, 7915 Katrina Ln, $499,900.

Crenshaw, Tango Lee Estate to Double Dragon Rentals LLC, 718 W P St., $75,000.

Critser, Jon D & Jennifer M to Schaub, Scott & Melissa, 1506 E 9th St. (Hickman), $501,000.

CT Investments LLC to Schlisner, Cory & Ela, 4521 Meredeth St., $215,000.

Delgado, Scott A & Lora L to Huss, Samuel J & Higgins, Lauryn C, 4101 M St., $275,000.

Dolin LLC to A2 Investments LLC, 225 N 50th St. (Unit #C), $3,950,000.

Donahoo, Robert E & Jolin D to Stanczyk, Zach, 4044 M St., $251,551.

Drees, Ryan C & Amanda L to Juboori, Sarah Jaafar Al & Rubaiey, Baan Al, 415 Bridger Rd., $187,000.

Duden, David P to Rivett, Suika M, 2424 A St. (Unit #2424), $88,500.

Dumler, Heath M to Curtin, Tanna & Schwarz, Brian, 1028 N 51st St., $235,000.

Durr, Martha to Le, Thuyhong & Brandon, 8000 Alimark Ln, $620,000.

Duval, Deborah C Revocable Trust to Constance Pieper Trust, 5005 S 69th St., $300,000.

Effle, Nickolas James to White, Jordan Michael, 1531 Salida Dr., $355,000.

Elstun, Barbara J to Pau, Bernard Zk & Lun Mary Cp, 1111 Stony Rapids Bay, $350,000.

Engdahl, Jack D & Patricia E to O'connor, Timothy & Catherine, 6325 Artisan Way, $685,000.

Euler Rentals LLC to Nguyen, Thu, 3331 Trolley Ln, $71,000.

Fazel, Ira A III & Annjanee to Maximus Prime LLC, 529 E St., $90,250.

Forrer, Anthony Todd & Carolyn Marie to Welch, Dustin & Naranjo, Jazmine, 2100 NW 58th St., $299,900.

Fossler, Richard A to Stutzman, Matthew, 3409 C St., $145,000.

Freedom Investment Properties LLC to Elite Townhome Rentals LLC, 1332 Cedar Cove Rd., $1,120,000.

Freedom Investment Properties LLC to Elite Townhome Rentals LLC, 1340 Cedar Cove Rd., $1,120,000.

Freedom Investment Properties LLC to Elite Townhome Rentals LLC, 1348 Cedar Cove Rd., $1,120,000.

Freedom Investment Properties LLC to Elite Townhome Rentals LLC, 1400 Cedar Cove Rd., $1,120,000.

Frohner, Bret Hung & Nguyen, Thi to Placke, Andrew J & Aguirre-placke, Fannye, 400 W Gourley St., $330,000.

Gernhart, Zane C & Corrine E to Franzluebbers, Paige & Jason, 5230 NW 4th St., $335,000.

Gibson, Jerry Estate to Cag National Fund I LLC, 2320 D St., $113,881.

Gilbert, Matthew & Ashley to Yarlagadda, Mukesh & Margaret, 5220 NW 4th St., $338,000.

Glaesemann, William E & Joyce to Fitzgerald, Cameron & Alexa, 716 S 44th St., $244,000.

Gooding, Harvey D Jr to Anderson, Crystal, 6945 Tanglewood Pl, $374,000.

Gordon, Barbara L to Brown, Shantaye & Earvin & Jacqueline, 7016 Shamrock Rd., $229,900.

Gulliksen, Dayna to Jacinto-Reynoso, Hector & Tzoc, Eva Nidia Say, 2420 SW 17th St., $255,000.

Gunn, Roger A to Shea, William Patrick & Sheila Rae, 5621 Prescott Ave, $375,000.

Hamilton & Johnson Exchange No. 600 LLC to Oschner, Leigh-Ann, 17911 Ashland Rd. (Ashland), $2,050,000.

Hamilton & Johnson Exchange No. 600 LLC to Oschner, Leigh-Ann, address unspecified, $2,050,000.

Hansen, Mark D & Patricia A to Barton, Michael & Meeker, Lauren, 9700 Leighton Ave, $565,000.

Hart, Robert G & Angela to Creglow, Mark & Cheryl, 747 O St. (Unit #210), $325,000.

Hasenjaeger, Bradley R & Jennifer L to Lavy, Shane, address unspecified, $48,000.

Helget, Alice J Estate to Cag National Fund I LLC, 1626 N 32nd St., $154,207.

Hensley, Annie L to Wetter, Donald B, 5347 Tipperary Trl, $160,000.

Hergenrader, Kurt to Mahony, Matthew & Max & Connor, 235 N 24th St., $270,000.

Hicks, Daniel W & Jennifer A to Bob's Trike Shop LLC, 3711 Adams St., $425,000.

Hoffman, Caitlin & Bell, Ethan to Fielder, Ryan, 2710 S 35th St., $280,000.

Holladay, James G & Annette M to Garcia, Edwin R & Andrea D, 5525 Hunts Dr., $345,000.

Ironwood Properties LLC to Linder, Luke & Anna, 9101 Turkey Creek Rd., $135,000.

Ironwood Properties LLC to Buresh, Douglas Alan & Beth Ann, 9401 Elm Creek Rd., $129,000.

Jakoubek, Lloyd J & Terri L to Maxson, Ryan, address unspecified, $210,000.

Jara, Sonya M to Rhbrrei LLC, 4733 Grassridge Rd., $170,000.

Jarr NE LLC to Gamble, Lacy, 930 Park Ave, $127,000.

Johnson, Jesse & Charissa L to Sirianni, Michael & Amanda, 1822 SW 38th St., $340,000.

Johnson, Kenneth R Family Living Trust to Ruel, Forrest & Victoria J, 5441 Wilderness Vw, $133,250.

Jones, Sharon L to Millikan, Eric T & Lorna S, 1900 Shooting Star Dr., $335,000.

Jurado, Michael G to Josephson, Curtis D & Bonita J, 3199 Van Dorn St., $260,000.

Kalemkiarian, Rosalyn G Revocable Trust to Jensen, Jamison A & Peters, Tessa J, 7149 Shamrock Rd., $400,000.

Kapke, Cynthia L to Tran, Vita M, 1231 SW 24th St., $223,000.

Kdb Investment Building LLC to Torres, Jose A, 2558 W B St., $285,000.

Kelly, Audra E to Green, Joel D & Tiffanie K, 7349 Strait Rd., $518,000.

Kenneth Michael Lundeen & Gail Roberta Hollarbush Revocable Trust to Lundeen, Kennth H, 1831 Broadmoore Dr., $289,900.

Kinn Trust Of Lincoln Nebraska to Johnson, Emily & Ellis, 2345 Stockwell St., $295,000.

Klassy, Garrett & Lindsay to Millhouse, Justin & Laura, 2303 Bretigne Dr., $823,500.

Knight Rebels LLC to Johnson, Ellen, 1834 N 27th St., $174,900.

Kohls, Joseph & Petrzilka, Kimberly to Homemade Holdings LLC, 7320 Eagle Dr., $168,000.

Korthals, Tara J to Mx2 Rentals LLC, 1912 N 60th St., $215,000.

Kramer, Jennifer J to Maly, Steven & Heather, 6950 NW 3rd St., $620,000.

Kramer, Nicholas M & Michelle L to Sanford, Dean, 6440 Knox St., $223,000.

Kriefles, Susan Marie to Stickney, Jamie J & Desiree D, 14240 Guildford St. (Waverly), $254,000.

Legacy Homes Omaha LLC to Ncd-1 Inc, 5825 SW Sierra Madre Dr., $72,000.

Lincoln/Lancaster County Habitat For Humanity Inc to Day, Day, 5300 Orchard St., $238,000.

Lnwd Properties LLC to Herz, Eric M, 2906 E St., $150,000.

Loseke, Andrew J & Skylar D to Leibhart, Michael & Kristine & Zane, 1525 Irving St., $275,000.

Lyons, Molly A to Lowry, Stephen R Revocable Trust, 2927 Dudley St., $44,900.

Lyons, Robert D to Lowry, Stephen R Revocable Trust, 2927 Dudley St., $44,900.

M&G Holdings LLC to Rickords, Ethan A & Hope C, 1010 Titan Dr. (Hickman), $299,900.

Majerus, Seth G & Kenna E to Zelasney, Grace, 5141 W Sparrow Ln, $240,000.

Maly, Steven & Heather to Medley, Jacob & Rodriguez, Melissa & Rodriquez, Carlos E, 1433 W Silverado Dr., $394,000.

McQuiston, Sandra L to Arth, Phyllis M, 5103 Sherman St., $215,000.

Medallion Custom Homes Inc to Selzer, Scott & Karen, 2245 S 93rd St., $142,000.

Meinhausen, Alan & Kimberly to Kardell, Paul D & Madonna G, 4000 S 56th St. (Unit #387c), $144,900.

Mendenhall, Richard B & Diane S to Dmsl Trust, 6436 Lone Tree Dr., $625,000.

Mills, Brandon J to Ebke, Calvin & Morgan, 4110 SW 2nd St., $200,000.

Mooberry, David C to Hornby Enterprises LLC, 3525 S 51st St., $50,000.

Morningstar Enterprises LLC to Satre, Myrna E, 5951 Garfield St., $385,000.

Morrison, Melissa E to McAlister-abdulrazaq, Stephanie & Abdulrazaq, Firas, 5011 W Saint Paul Ave, $220,000.

Musgrove, Wayne to Egger-Moles, Latasha & Moles, James, 2915 N 54th St., $80,000.

Ncd-1 Inc to Walters, Scott A, 5936 S 93rd St., $384,900.

Nebco Inc to Newton, Melissa, 567 Blue Sage Blvd, $535,000.

Nelson Family Trust to Sorensen, Vernon A, 1821 Mindoro Dr., $290,000.

Nelson, Jon A & Margaret A Revocable Trust to Morrow, Alex, 1900 Kings Hwy, $435,000.

Nguyen, Henry D & Giau T to Nguyen, Thien T & Thai, Yen B & Thi Thuy Trinh, 7400 N 15th St., $315,000.

Nguyen, Thien H to Alsamaraie, Muhanad, 3015 Mickaela Ln, $273,000.

Nurnberg, Corey & Mitchell J to Offerside LLC, 410 S 44th St., $109,000.

Old City Building Group LLC to Pokorny, Christopher, 9531 Bailie Ct (Waverly), $350,000.

Osborne, Will to St. Louis, Jared & Dominguez, Diana Andablo, 6017 Dobbins Dr., $172,000.

Osterberg, Joy to J & G Mckelvey Trust Of 2009, The, 4824 Eagle Ridge Rd., $465,000.

Perkins, Carol to 1991 Properties LLC, 1720 N 25th St., $75,000.

Peterson, Lois M Living Trust to Condos For Hondos LLC, 7011 Seward Ave, $151,000.

Petracek, Mark E & Barbara M to Lgb Rental Properties LLC, 7347 N 18th St., $329,900.

Placke, Andrew J & Fannye to Steiner, Allen & Linda, 1411 Manchester Dr., $300,000.

Policky, Wesley D & Jennifer A to Sweeney, Michaela A, 6921 Forest Lake Blvd, $338,000.

Potts, Kevin Jr & Nesha R to Schwind, Ryan & Kimberly, 2301 Chanticleer Ct, $320,000.

Prairie Home Builders Inc to Joutras, George H & Pamela S, 6048 S 87th St., $361,226.

Qudus, Omar & Maria to Dyer, Lauren Marie, 7817 Yankee Woods Dr., $367,000.

Ramble Investments to Cunningham, Katherine Jo, 1950 Sumner St., $280,000.

Rife, Christopher C & Ashley R to Beiriger, Mark, 4941 Concord Rd., $660,000.

Rohde, Ron R & Tracy L to Littrell, Andrew & Suarez, Karli, 7761 S 28th St., $349,900.

Rokeby Holdings Ltd to Remington Homes LLC, 7222 Swiss Alps Ave, $57,500.

Roseberry, Geoff to Crosser, Gail & Allen, Anthony, 4615 Huntington Ave, $170,000.

Rothschild-burkey, Jone to Lindbloom, Marsha, 5644 Locust St., $300,000.

Roy, Joseph R & Vicki Asprooth to Lehman-Murphy, Linda & Murphy, Michael E, 7901 Weeping Willow Ln, $390,000.

Ryan, Sharon Kay to Stickney, Jamie J & Desiree D, 14240 Guildford St. (Waverly), $254,000.

Rybak Homes Inc to Gress, Christopher G & Jamie L, 1431 W Big Sky Rd., $538,000.

Ryder, Paul & Whitley-Ryder, Suzanne to Crawford, Jordan & Ha, Phuong, 945 Garfield St., $130,000.

Schultis, Greg & Melissa to Clegg, Kaitlin J, 6645 N 13th St., $265,000.

Schumacher, Jeffrey L to Havelock Enterprises LLC, 6721 Vine St., $246,000.

Scott, Kristina K to Schultz, Connor & Sarah, 731 Driftwood Dr., $300,000.

Scott, Michael & Susan to Brakenhoff, Joseph & Claire, 4142 Boulder Dr., $469,900.

Sedlacek, Kay Life Estate to Elstun, Barbara, 3020 Gunsmoke Dr., $250,000.