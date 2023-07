412 Homes LLC to Tyler, Ashley, 2814 S 11th St., $119,500.

916 Properties LLC to Stutzman, Heather, 3401 C St., $208,000.

Adams, Gregory E & Nancy J to Williams, Mark & Charisse, 4330 Pioneer Greens Dr., $630,000.

Anderson, Joseph D Jr Estate to Orchard Park Inc, 3048 S 48th St., $142,500.

Anderson, Kurtis J & Kelly K to Cf2pl3 LLC, 6701 S Bermuda Dr., $205,000.

Armstrong, Gerald G & Shay R to Rinne, Matthew L & Carrie Jm, 731 E Avon Ln, $348,000.

Aspen Home Builders LLC to Wray, Rocky & Brittany, 7950 S 69th St., $553,291.

Augustine, Audrey L to Mosko, Dustin & Joy, 7325 S Wedgewood Dr., $293,000.

Avila, Erick Ernesto Saavedra & Saavedra, Irene S to Lerner, Ben, 1625 G St., $315,000.

Beccard, Adam & Raeanne to Erhart, Dennis Dale & Rochelle Diane, 1206 Autumn Rd. (Hickman), $369,000.

Beltran, Susana to Aylor, Evan, 2955 S 48th St., $269,900.

Berger, Renee to Hinn, Ln., 1342 S 11th St., $145,000.

Bischoff, Travis to Tedeschi, Grazia & Lardizabal, Daniel, 2105 Griffith St., $180,000.

Blair, Anthony & Nichole to Sieron, Matthew & Charissa, 2901 S 47th St., $299,000.

Blue Rock Investments LLC to Tomasek Homes Inc, 8931 Buckskin Ct, $47,500.

Bowlin, Joe W to Russell, Virginia, 8911 Rifle Dr., $299,974.

Brehm, Garrett to Pope, Christa H, 2500 Bradfield Dr., $315,000.

Breitbach, Scott M & Beth to Weiss, Nathan M & Sophia A, 1501 W Lake Ct, $330,000.

Buhr Homes Inc to Arens, Michael R, 8820 Calamus River Rd., $538,000.

Buhr, Lissa R (Rem Int) to Brenner, Robert J & Victoria C, 22210 S 96th St. (Hickman), $285,000.

Burchett, Diana Sue Trust to Engelbart, Roger & Toni, 2101 Clinton St., $205,500.

Burrows, Candace R to Magnifirent LLC, 1109 Garber Ave, $133,000.

C & L Property LLC LLC to Nguyen, Can N & Truong, Thi Kim Tuyen, 1910 G St., $133,000.

Caudy, David W & Mary K to Caudy, Christopher David, 8940 Buckshot Rd., $153,641.

Cejda, Brent D & Jennifer L to Suddarth, Wyatt & Rosenau, Alexa, 7310 Thomasbrook Ct, $525,000.

Cf2pl3 LLC to Birkel, Hunter & Michelle, 6116 NW 10th St., $295,000.

City Of Lincoln to Emanuel, Vassilaki M & Candis L, address unspecified, $1,324.

City Of Lincoln to Eado LLC, 1835 N St., $67,000.

Clayshulte, James L & Sally R to Godfrey, Victor Ryun, 2744 Jackson Dr., $445,000.

Cruz, Gerardo Robles to Tony’s Crew Inc, 320 C St., $45,000.

Dorris, Shelby & Schwaller, Jeff to Bauerle, Bennett J, 3541 N 75th St., $257,000.

Douglas, Barbara Ann May Revocable Trust to Al Kafaji, Jabbar Abid Dhaif & Maria L, 745 S 41st Cir, $385,000.

Dunn, Ellexis & O’Connell, Taylor to O’Connell, Taylor, 5330 Spruce St., $113,500.

Duran, Giacomo & Tammy to Clapper, Larry & Sun Yung, 1924 SW 33rd St., $321,000.

Dykes, Robert V & Tina M to Schwarz, Rachel & Eamon, 2325 Independence Dr., $260,000.

Fertig, Thomas A & Victoria R to Collins, Christopher, 3501 N Miller Rd., $250,000.

Gifford, Courtney to Daw, Stanley & Moser, Darlene, 2752 S 33rd St., $230,000.

Goggin, Michael E & Sarah E to Tranle, Thuy P & Tran, Lam Minh, 145 S 53rd St., $245,000.

Graham8741 LLC to Augustine, Jenny, 833 W Leon Dr., $291,000.

Grasmick, Mollie Estate to Shackleton, Marjorie L, 2862 Wagon Dr., $319,500.

Groth, Carolyn J to Dorway, Paul & Nicole, 5939 Franklin St., $275,000.

Guerrero, Danielle T to Laaker, Sarah, 1135 Hill St., $225,000.

Haag, Jared & Megan to States, Dain & Jordyn, 240 Orchard Pl (Hickman), $379,000.

Hankel, Elroy R Declaration Of Trust to Guthrie, Clair O & Mary E, 2211 Boxelder Dr., $528,100.

Hansen, Noah & Johnson, Kelsey to 5103 Knox St. Trust, 5103 Knox St., $157,340.

Hanson, Robert & Lux, Sarah to Deppisch Family Trust, 2210 Ridgeline Dr., $1,200,000.

Harris, George Jay to Barnes, Lucas & Burmood, Tawny, 3625 N 66th St., $231,200.

Hartz, Kerry to Hartz, Chandler Joseph, 201 Redwood Ln, $251,000.

Herbert Development Inc to Tomasek Homes Inc, 8931 Buckskin Ct, $47,500.

Hergert, Mary Alice Revocable Trust to Carr, Elizabeth M, 2725 Kucera Dr., $250,000.

Hill, Jerry & Pamela to Amory-Acosta, Dawn, 811 Karen Dr., $275,400.

Howard, Seth A to Pennisi, Daniel & Breanna, 8230 Broken Ridge Dr., $285,000.

Huffman, John & Olivia to Johnson, Evan & Ashley, 6420 Oakridge Dr., $302,000.

Hunter, Joseph R & McClure, Elizabeth E to Dufault, Gregory J & Candice R, 6110 Oakridge Dr., $360,000.

Hydra Contracting Inc to Hunt, Robert, 4602 Adams St., $268,000.

Jakub, Spencer A & Katerina S to Mazzini, Kaitlyn & Brian, 2221 S 47th St., $237,500.

Jarecke Properties LLC to Poskochil, Michael L & Mary P, 5230 Leighton Ave, $275,000.

Jarus, Amanda & Thaddeus to Tarango, Austin, 1601 S 37th St., $236,013.

Jensen, Marlene L Estate to Thummel, Bruce T, 1229 N 26th St., $70,000.

Johnson, Carter & Karli to Craze, Steven M & Stein, Sydney R, 2784 Arlington Ave, $235,000.

Klapperich, Dave to Le, Thao, 4250 N 8th St. Cir, $360,500.

Kreifels, Douglas J & Michelle to Claridge, Rhoda, 4226 S 39th St., $325,100.

Kuhn, Wendy K Living Trust to Males, Daniel K, 18405 N 141st St. (Waverly), $500,000.

Li, Ming & Wang, Xiuwei to Bowles, Brandon & Corinne, 6144 S 93rd St., $445,000.

Lincoln Federal Bancorp Inc to Ho, Brian, 8900 S 32nd St., $88,000.

Logan, Mary K to Pham Properties LLC, 2001 S 53rd St., $237,300.

Loos, Everine E to Hargens Financial Services LLC, 931 Rockhurst Dr., $275,000.

Lopez, Roberto to Yamazaki, Kazuo & Makiko, 6111 S 97th St., $400,000.

McCammon, George Robert & Marlene Helen Joint Revocable Trust to Grosserode, Mitchell P, 9208 Keystone Dr., $305,000.

McLoughlin, James T & Sara H to Evans, Tyler & Katelyn, 6500 Pheasant Run Ct, $700,000.

Meridian Corporation to City Of Lincoln, address unspecified, $9,426.

Meridian Corporation to City Of Lincoln, address unspecified, $2,455.

Midgett, Joshua L & Tammy D to Lawrence, Ronald & Cheri, 7411 Union Hill Cir, $450,000.

Misle, Miriam Revocable Trust to Bubak, Chris & Natalie, 919 S Cotner Blvd, $380,300.

MK Builders Inc to Pickerel, Jeff & Dian, 4935 S 89 St., $120,000.

Mullins, John D to Pham Properties LLC, 2001 S 53rd St., $237,300.

Mullins, Mitchell A to Pham Properties LLC, 2001 S 53rd St., $237,300.

Niemann, Roger D & Patricia A to Johnson, Alan L & Stephen, Linda A, 3320 Cactus Ct, $390,000.

Nordstrom Family Trust to Bedke, Leonard, 6747 Teton Dr. (Unit #12), $189,950.

Patras, Rose Marie to Bernard, Andrew, 6044 Platte Ave, $140,000.

Pham Properties LLC to Herms, Jennifer Semmen, 900 Clark St., $210,000.

Pinyan Partnership LLC to Birdwell, Taylor E & Johnson, Grace A, 2010 Manor Ct, $294,500.

Ponce Properties LLC to Snyder, Mitchell L & Steinhoff, Renee L, 7344 Dempster Dr., $451,000.

Prairie Home Builders Inc to Johnson, Stephen M & Cheryl, 6030 S 87th St., $364,208.

Priess, David A to Schmal, Elijah J & Frank J Iii & Heidi B, 807 Daybreak Dr., $261,500.

Quiel, Joseph R to Becher, Tyler, 820 W Godfrey Dr., $240,000.

Quinn, Mackenzie to Nieman, Zachary & Heaton, Sydney, 2001 Surfside Dr., $270,000.

R C Krueger Development Company to J & A Homes LLC, 7650 Ponce Dr., $95,950.

R C Krueger Development Company to Pbs Properties Inc, 1400 Dahlberg Dr. (Unit #B), $535,000.

R C Krueger Development Company to Pbs Properties Inc, 1400 Dahlberg Dr. (Unit #A), $535,000.

Real Growth LLC to Wismer, Jonathan T, 6500 X St., $50,000.

Realty Works Development LLC to Oliver, Joshua & Kirsten, 2634 W B St., $285,000.

Region V Foundation to Schmidt, Nathan & Amy, 1711 N 56th St., $187,700.

Reidy, Matthew J & Kailey J to Carlson, Paul & Jennifer, 7100 Whitewater Ln, $335,000.

Rush, Danielle to Halley, Jackie L & Zachary R, 7501 S 32nd St., $375,000.

Scharton, Wesley & Kelsey to Law, Thaw & August, address unspecified, $272,000.

Scharton, Wesley & Kelsey to Law, Thaw & August, 7240 Colfax Ave, $272,000.

Schieman Family Trust, The to Zimmerman, Mary C, 8537 Ridge Hollow Dr., $260,000.

Schwanebeck, Brian L & Alexandra A Trust to Bowen, Amy L Revocable Trust, 11277 Aspen Canyon Rd., $1,900,000.

Semm, Dwayne Allen Estate to Berge, Martin B, 6536 Fremont St., $80,000.

Sheldon, Curtis & Tammy to Rasho, Pasha & Kareem, Abeer, 7330 Silverthorn Dr., $310,000.

Silver Attic Properties LLC to Catalyst Holdings LLC, 800 W Garfield St., $96,500.

Sleepy Hollow Creek LLC to Biel, Nathan & Elizabeth, 909 Fall Creek Rd., $642,500.

Smetter Custom Homes Inc to Garrison, Leilani, 335 Deep Water Dr., $384,999.

Smith, Lucille M Estate to Teti, Becky, 5526 Sea Mountain Rd., $165,000.

Snyder, Mitchell to Green, Eli & Sweeney, Rachel, 3007 NW 52nd St., $170,000.

Speth, Curtis Estate to Jones, Lydia J, 3327 N 60th St., $167,000.

Starview Dreams LLC to Smith, Brandon & Brandi, 1216 Starview Ln, $281,000.

States, Dain to Washington, Millicent A & Holland, Chris, 1600 W C St., $255,000.

Stewart, Christopher H & Mary Claire to Flanagain, Jessica N, 1132 Aldrich Rd., $760,000.

Stofferahn, Kenneth D & Diane C to Deinert, Ronald L & Ila M Family Trust, 221 Windflower Cir, $410,000.

Stonybrook Homes Inc to Blankenau, Thomas G & Lisa R, 7650 Aero Dr., $482,152.

Suarez, John Peter to Slonaker, Robert L & Wiese, Denise H, 2524 S 12th St., $264,500.

Suarez, Natalie J to Slonaker, Robert L & Wiese, Denise H, 2524 S 12th St., $264,500.

Sueper, Paul J & Jessica F to Vuran, Mehmet & Batur, Demet, 1841 St. Michaels Rd., $635,000.

Taletovic, Hamza to Alexander, John & Armstrong, Andria, 1900 SW 25th St., $265,000.

Terry, Clayton L & Melissa A to Geysun Style Homes Inc, 1003 Annabel Ave (Hickman), $72,000.

Tomasek Homes Inc to Blue Rock Investments LLC & Herbert Development Inc, 8911 Buckskin Ct, $89,000.

Troy Bugbee Homes LLC to Bakk, James O & Laverna D, 841 Regiment Rd., $508,000.

Vonrentzell, Mary L & Travis D to Fahr, James & Stephanie, address unspecified, $150,000.

Weinmaster, Zachary J to Engelbart, Roger & Toni, 2101 Clinton St., $205,500.

Wiedenbeck, Richard to B N M Family Trust, 3111 S 120th St. (Walton), $1,110,000.

Wiese, William F Family Trust to Weston Painting LLC, 2774 S St., $165,000.

Wismer, Connie S (Rem Int) to Brenner, Robert J & Victoria C, 22210 S 96th St. (Hickman), $285,000.

Witt, Larry A to Chavez, Luis Alejandro & Rebecca A, 5816 Fieldcrest Way, $339,000.

Yunge, Paula to Howard, Susan E, 3422 L St., $250,000.

1 Chron 29:11 LLC to Florental Properties LLC, 10810 N 137 St. (Waverly), $186,858.

1 Chron 29:11 LLC to Florental Properties LLC, 945 Hollywood Ave, $180,879.

51 Holdings LLC to Johnson, Jeremy A & Lisa M, 6321 Elderberry Ln (Roca), $135,000.

Ahern, Jeffrey M & Megan F to Dozler, Jeremy L & Cari A, 2305 Marilynn Ave, $416,000.

Allen, Kent & Dorinda to Kramer, Michael F & Carrie L, 8300 Elizabeth Dr., $290,000.

Anderson, Heather Marie to Meyer, Callie, 1301 Surfside Ct, $265,000.

Andrew, Mark S & Elizabeth M to Dahab, Mohamed F & Debra J, 9555 Cotswold Ln, $594,000.

Andrewjeski, David to Danehey, James, 3338 N 60th St., $195,000.

Anttila, Cherie A to Duong, Tuyen, 700 Danville Dr., $295,000.

Aspen Home Builders LLC to Knutson, Eric & Lindsey, 900 W Panorama Rd., $484,900.

Asper, David A Estate to Cruz, Odalys, 4900 S St., $231,000.

Asproperties LLC to Michel, Nathan & Anderson, Kristin, 2310 Scotch Pine Trl, $455,000.

Baker, Michael & Valerie to Villazana, Joshua & Chen, Liang, 5566 N 17th St., $350,000.

Bakk, James O & Laverna D to Pretzer, Josh & Amy, 4730 Landsberry Ln, $442,000.

Bartlett, Paul A & Betty to McCoy, Steven E Sr & Kathleen B, 2701 S 82nd St., $291,100.

Beiermann, Eric J & Corner, Kimberly M to Werner, Josh & Lindsey, 6300 S 32nd St., $405,000.

Bowles, Brandon E & Corinne M to Ryder, Jared & Hilary, 2304 NW 44th St., $325,500.

Breit, Marianne to Christmas Music Revocable Trust, 6601 S 21st St., $1,300,000.

Breit, Marianne to Christmas Music Revocable Trust, 6554 Rolling Hills Ct, $1,300,000.

Brinkman, Julia A Estate to Mejia, Dirla Karina Zeron, 3820 N 64 St., $25,000.

Brown, Wallace L to T & Z Development LLC, 4000 S 56th St. (Unit #394c), $100,000.

Bsd Enterprises LLC to Oltjenbruns, Cortney L & Mark A & Julia K, 6621 Colfax Ave, $220,000.

Buel Land Development Corp to Dohn, Alexus & Robert, address unspecified, $145,900.

Bui, Duyminh H to Dao, Manh Ngoc & Pham, Thuy Tien, 4031 N 15th St., $265,000.

Bumanis, Daila to Cover, James H & Tamera J, 1027 S 23rd St., $179,000.

Bumanis, Osvalds O & Daila to Bumanis, Daila, 1027 S 23rd St., $1.

Burt, Aletha & Zimbelman, Courtney to Nelson, Megan E & Joshua J, 4500 Kirkwood Dr., $349,900.

Campbell, Lowell Robert Estate to Kasl, Lyndsey K, 921 Daybreak Dr., $253,000.

Cardwell, William R to Hatterman, Nathan Johan, 2536 N 59th St., $191,000.

Caseyco Inc to Element Homes LLC, 2221 Big Timber Rd., $93,000.

Christie, Jack & Rebecca to Wegner, Noelle L & Elliott L, 6100 Sumner St., $395,900.

Codr, Alan T to Codr, Peyton & Jasmine, 2323 Wildwood Pl, $143,000.

Colleran, Mary Jane Trust Share to Bergmeyer Strand Family Revocable Trust, 1607 Woodsview St., $265,000.

Conway, Charles & Roberta to Snider, Dylan John, 2636 Sumner St., $170,000.

Corbet, Catherine to Rybak, Victor A D/B/A Simply Home Builders, 9404 Estela Ave, $82,000.

Coulter, Wade to Lin, Haidi & Yuzhi, 5043 W Amarillo Dr., $295,000.

Daharsh, Scott L to Acorn Properties LLC, 2530 H St., $36,000.

Dal Properties LLC to Berg, Dylan, 2675 S 13th St., $210,000.

Dale, Douglas R & Sally A Revocable Trust to Schmidt, Steven L & Carol B Revocable Trust, 3835 Firethorn Ct, $400,000.

Dargeloh, Corey & Adina to Flink, Ashley, 2801 W Arlington St., $288,000.

Dixon, Cain Kenneth & Sarah Michelle to Joe, Douglas A & Dawn E, 240 NW 15th St., $156,000.

Dixon, Cheryl J to Bundy, Tanner & Kesean, 4138 N St., $242,000.

Dodendorf, Robert L Trust Agreement to Weatherly, Sarah M, 5408 S 31st Ct, $280,000.

Dozler, Jeremy L & Cari A to Fondje, Cedric Armel Nimpa & Daketcha, Therese Linda, 6017 Deerwood Dr., $330,000.

Dugger, Jason R & Carman, Laura E to Hatten, Stacy, 2800 O’shea Dr., $390,000.

Eedo, Shkur & Ameen & Merza, Siham to Bischoff, Travis, 3141 NW 6th St., $245,000.

Fairway Properties LLC to Yetts, Ryan, 2201 S 9th St., $205,000.

Farleigh, Phyllis J Estate to Ryba, Cash & Shara & Deeds, Matthew, 4100 F St., $216,000.

Faughn, Frank R Jr & Coleen M to Stuhr, Roger, 4621 S 85th Cir, $166,000.

Fick, Keith E & Sandra M to Izquierdo, Ricardo A & Elizabeth, 4323 Bingham Cir, $296,500.

Ford, Michael R & Cindy L to Housing Authority Of The City Of Lincoln, 5010 Starr St., $55,000.

Fredrick, Judy Kay to Johnson, Duwayne D & Cynthia L, 2634 Blaine Dr., $232,700.

Garbacz, Angela & Parde, Russell to Meier, Luke Allen & Rachel Leigh, 3322 Grimsby Ln, $349,000.

Garcia, Jose Jr to Bender, Mark F & Heather G & Behrends, J, 6525 Platte Ave, $232,500.

Gerdes, Cheryl to Haberstich, Dennis R & Donna R, 3225 S 83rd St., $335,000.

Geysun, Gena Dba Gbg Construction to Nguyen, Paul & Pham, Bichhong, 9044 Trader Dr., $450,000.

Handley, Morgan to Workman, Jennifer & Brian & Teyton, 2610 S 13th St., $200,000.

Hartman, Betty L Revocable Living Trust to McConnell, Matthew & Weedin, Jodi A, 6230 S 31st St., $560,000.

Hastings Family Holdings LLC to Charles M Shayer & Co, 5120 Superior St., $1,600,000.

Hastings, Leah Ea to Belermann, Eric & Corner, Kimberly, 7340 Fuji Pl, $525,000.

Hoffschneider, Kevin W & Jill A to Wanek, Thomas A & Kimberly A, 1215 Idylwild Dr., $260,000.

Huss, Samuel to Hill, Arden Eli, 1125 Saratoga Ave, $127,500.

Jaffe, Anna E & Morton, Dustin T to Gilchrist, Breanne, 4325 Cripple Creek Rd., $415,500.

Jenkins, Sagen to Mmjs Properties LLC, 3820 Locust St., $263,000.

Jones, Bruce A & Julia E to Wasson, David & Stacy, 1634 Cir. Dr., $347,500.

Jts Property Solutions LLC to Petersen, Chad, 1611 N 28th St., $145,000.

Kelch, Raymond W to Chen, George, 2253 Orchard St., $60,000.

Khamisi, Raad & Faranak to Kholousi, Mansour & Zoz-kholousi, Kathryn A, 4432 Touzalin Ave, $120,000.

Klissiaris, Nick & Hepburn, Erika to Rencher, Rachel & Lucas, 1845 S 20th St., $204,900.

Koch, Mikayla R & Kopejtka, Jason L Jr to Smith, Adam W & Heidi R, 113 Concord Ave (Hickman), $260,000.

Koehler, Keaton to Elsener, Lindyne R, 3427 P St., $240,000.

Kraft, Gary L & Marla J to Barjenbruch, Dean W & Marian E, 5137 S 71st St., $320,500.

Kreitmair, Ursula & French, Eric to Booker, Landon, 2434 Park Ave, $310,000.

Legacy Homes Omaha LLC to Thi Builders Inc, 3103 Greta Dr. (Roca), $79,000.

Legacy Homes Omaha LLC to Winkle, Karen Van, 1710 W Beartooth Dr., $454,050.

Lemke, Margaret A Living Trust to Garrelts, Mary, 7829 Hacienda Dr., $387,500.

Lents, William & Heather to Langan, Kelly & Melonie, 7700 Erin Ct, $402,500.